Indra sitúa a Raúl Cervantes en Tess Defence y apuesta por el control del gasto en lugar del conocimiento de vehículos militares

Indra ya ha decidido quién ocupará el asiento que le correspondía en el Consejo de Administración de Tess Defence tras la salida de Ángel de Álvaro. La compañía ha designado a Raúl Cervantes como su nuevo representante en el órgano de gobierno del consorcio responsable del programa del blindado 8×8 Dragón. Una elección que, según fuentes conocedoras de la decisión consultadas por OKDIARIO, responde mucho más «a un criterio de control económico que a la experiencia en vehículos militares», a pesar de los retrasos y problemas de gestión que tiene el complicado programa, que además ha sido ampliamente criticados por la.ministra de Defensa.

El puesto permanecía vacante desde que Indra apartó a Ángel de Álvaro de sus responsabilidades tras conocerse las informaciones relacionadas con la querella presentada por General Dynamics. Al tratarse de un asiento que corresponde designar directamente a Indra, la decisión dependía exclusivamente de la compañía, que finalmente ha optado por un perfil muy distinto al que, según diversas fuentes del sector, cabría esperar para un programa de esta naturaleza.

«Viene de arriba», explican las fuentes consultadas, que enmarcan el nombramiento dentro de la nueva etapa impulsada por el consejero delegado de Indra, Josep María Recasens.

El perfil de Cervantes tampoco pasa desapercibido dentro del sector. Las mismas fuentes aseguran que el nuevo consejero «sabe muy poco o nada de vehículos», ya que su trayectoria profesional está ligada al control del gasto y la supervisión financiera, no al desarrollo de programas de vehículos terrestres.

Precisamente esa circunstancia es la que lleva a interpretar su nombramiento como una nueva muestra de la estrategia que Recasens está implantando desde su llegada a la dirección ejecutiva de Indra: reforzar el control interno y la disciplina económica en los grandes programas industriales de la compañía.

Recasens prioriza el control financiero

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la empresa consideran que la designación rompe con la lógica que tradicionalmente habría seguido Indra para un puesto de estas características.

«Lo más lógico habría sido nombrar a alguien de la división de Land Vehicles o a un directivo con experiencia en vehículos terrestres», explican. Sin embargo, aseguran que esa posibilidad «ni siquiera se llegó a plantear». La puesta en marcha definitiva del 8×8 Dragón atraviesa una fase crucial, y hay quienes consideran que era importante que ese puesto lo ocupase una persona con un conocimiento profundo del programa. Para otros, sin embargo, ese papel ya lo pueden jugar otros, y «Cervantes podrá poner coto a ciertos costes del programa».

La decisión encaja con otros movimientos impulsados por la nueva dirección desde la llegada de Recasens, que ha situado la eficiencia, la revisión de inversiones y el control del gasto entre las prioridades de la compañía.

El control de Tess Defence

El nombramiento de Cervantes llega además en un momento especialmente relevante para el futuro de Tess Defence. Como ya publicó OKDIARIO, la nueva dirección de Indra continúa dando pasos para reforzar su peso dentro del consorcio integrado junto a EM&E, SAPA y GDELS-Santa Bárbara Sistemas, con el objetivo de asumir un mayor control sobre uno de los principales programas de Defensa del Ejército de Tierra.

Fuentes del sector consideran que la sustitución del representante de Indra en el Consejo de Administración constituye un movimiento previo a una reorganización de mayor calado dentro del consorcio.

Entre los cambios que se esperan figura el posible relevo de Manuel Escalante al frente de la presidencia del Consejo de Administración de Tess Defence, un movimiento que consolidaría la posición dominante de Indra dentro del proyecto del blindado 8×8 Dragón.

Con la llegada de Raúl Cervantes, la compañía no sólo cubre el asiento que tenía vacante en el consejo del consorcio, sino que envía una señal clara sobre cuál será la prioridad de la nueva dirección: reforzar el control económico del programa incluso por encima del conocimiento técnico específico sobre vehículos militares.