Jerzy Mirgos, fundador, presidente y accionista mayoritario de la destacada constructora polaca Mirbud SA, ha cargado contra Ferrovial y otras «corporaciones extranjeras» por reducir la «posición negociadora» de las empresas locales y ha pedido al Gobierno de Polonia que tome medidas proteccionistas para solucionarlo. Budimex, filial de la española, es la principal compañía del sector de la construcción del país eslavo.

De hecho, tal y como ha publicado OKDIARIO, el propio Ejecutivo polaco ha llegado a premiar a la subsidiaria de Ferrovial por ser la constructora que más dinero paga a través del impuesto de sociedades en el país. Esto refleja la enorme importancia que tiene la mercantil para la nación del este de Europa.

Sin embargo, para Mirbud, el hecho de que una compañía española esté detrás de Budimex le otorga una ventaja comparativa con respecto al resto, algo que pide remediar desde las instituciones recurriendo a medidas políticas proteccionistas.

Así lo ha declarado el responsable y fundador de la compañía en una entrevista con el medio local Money, el principal digital de negocios del país. En ella, Mirgos considera que competir por una adjudicación con Ferrovial es «una batalla de David contra Goliat».

Mirbud contra Ferrovial

«Con Mirbud en un lado de la mesa y un representante de Ferrovial o Budimex en el otro, nuestra posición negociadora es débil», lamenta el directivo. «Si no les damos a las empresas polacas la oportunidad de desarrollarse, permitiéndoles participar de forma independiente en grandes contratos públicos, todo el pastel será repartido entre las corporaciones globales».

Budimex siempre se ha definido como una empresa polaca pese al control que ejerce la constructora española. Sin embargo, Mirgos considera que esto no es así: «Una entidad polaca tiene su domicilio social en el territorio de la República de Polonia, y más del 50% o una participación mayoritaria de sus acciones pertenece directamente a personas físicas con ciudadanía polaca y residencia en Polonia».

«Por lo tanto, Budimex, Strabag y Porr no son empresas polacas», sentencia el empresario. «Budimex es un claro ejemplo de ello: más del 50% de sus acciones pertenecen a la española Ferrovial», destaca, señalando a la constructora del Ibex 35.

Para el fundador de Mirbud, las empresas cuya propiedad resida mayoritariamente en manos de polacos deben prepararse para competir a nivel internacional, especialmente cuando haya que reconstruir Ucrania. Por ello, cree que es el momento de darles un impulso y pide que su papel no se reduzca a ser «un subcontratista de un consorcio».

Para él, las colaboraciones entre ambos tipos de empresas acaban por someter a las que él considera polacas, pues estas tienen un papel que les impide tomar decisiones de calado y ganar «experiencia real de gestión».

En la actualidad, Budimex se ha convertido en un auténtico gigante empresarial en el este de Europa, pese a que su base se sitúa en Polonia. Desde allí, tiene y prepara proyectos en países de su alrededor, tal y como ha informado este periódico en varias ocasiones. Ejemplo de ello son los acuerdos para levantar la primera central nuclear de la nación eslava, pues, a su vez, le abren la puerta a hacer lo mismo en Ucrania.