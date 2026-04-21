Enagás alcanza los 56,9 millones de euros en el primer trimestre en línea para alcanzar los 235 millones al cierre de año. Estas ganancias en los tres primeros meses de 2026 suponen un 12,7% menos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El beneficio neto no incluye la plusvalía derivada de la venta del 40% de Enagás Renovable a Hy24, que se registrará en el segundo trimestre del ejercicio.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo alcanzó entre enero y marzo los 147,6 millones de euros, con una caída del 9,9% frente a los 163,9 millones de euros de hace un año, gracias al éxito en la ejecución del Plan de Eficiencia de la compañía.

Además, la compañía avanza en el cumplimiento del objetivo de 620 millones de euros a final del ejercicio, teniendo en cuenta la calendarización de gastos y de ingresos prevista.

Los ingresos totales del gestor de la red gasista española en los tres primeros meses de 2026 ascendieron a 227,4 millones de euros, con un incremento del 8,2%.

A 31 de marzo, la deuda neta de Enagás se situó en los 2.456 millones de euros, lo que representa una reducción de 19 millones de euros desde el cierre del ejercicio 2025, con una vida media de 4,6 años y más del 80% a tipo fijo. El coste financiero de la deuda bruta alcanzó el 2,0%, por debajo del 2,1% de final de 2025.

En lo que respecta a la retribución al accionista, la Junta General de la compañía aprobó el pasado 26 de marzo el pago de un dividendo de un euro por acción en 2026.

Alegaciones a la CNMC

Por otra parte, Enagás señaló que presentará alegaciones a la propuesta de circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado.

El impacto del marco regulatorio en los ingresos regulados explica en cierta parte la caída con respecto al año anterior del beneficio de Enagás.

Esta propuesta del regulador está alineada con las Orientaciones de Política Energética del Gobierno para la actualización de las circulares del marco retributivo 2027-2032.

Enagás compra Teréga por 573 millones

Por otra parte, Enagás ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 31,5% del operador francés Teréga a GIC, por un importe de 573 millones de euros.

Teréga, que opera en el suroeste de Francia, cuenta con cerca de 5.100 kilómetros de gasoductos y dos almacenamientos subterráneos, lo que representa aproximadamente el 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad nacional de almacenamiento.

La red de Teréga está conectada con la de Enagás por dos conexiones internacionales.

La operación encaja plenamente con el Plan Estratégico de Enagás y aportará beneficios para las dos compañías y los dos países, reforzando la seguridad de suministro.

También contribuirá al avance en los objetivos de descarbonización, manteniendo la independencia de los dos operadores, en coordinación con los Gobiernos y Reguladores de Francia y España.

La combinación de las capacidades técnicas de Enagás y Teréga permitirá abordar proyectos con una visión regional y de eficiencia entre Transmission System Operators (TSOs) adyacentes.

El cierre de la adquisición, que está sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas propias de este tipo de operaciones incluidas las autorizaciones regulatorias necesarias, está previsto a lo largo del ejercicio 2026.

La operación es plenamente compatible con el plan de inversiones de Enagás en hidrógeno renovable, contribuye a mejorar su perfil de crecimiento, y refuerza la política de dividendos de la compañía y su sostenibilidad a largo plazo.