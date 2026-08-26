Cimic, filial del grupo ACS, ha logrado un contrato de 730 millones de dólares australianos (450 millones de euros) para ampliar la capacidad de una cárcel de Australia, según ha informado este miércoles la empresa a través de un comunicado. Se trata de la cárcel de Townsville, en Queensland.

El proyecto, que se llevará a cabo en colaboración con Queensland Corrective Services (QCS) y el Departamento de Vivienda y Obras Públicas (DHPW), proporcionará 400 camas nuevas en 200 celdas adicionales, lo que aumentará la capacidad penitenciaria.

La compañía ejecutará este contrato a través de su empresa subsidiaria CPB Contractors, cuyo director general, Craig Nuttall, ha explicado que las obras se llevarán a cabo de forma que produzcan una interrupción mínima en el servicio.

«Basándonos en nuestra experiencia en la ejecución de importantes proyectos para el Gobierno de Queensland, incluida la reurbanización de los centros correccionales Lotus Glen y Capricornia, esperamos continuar nuestra relación en Townsville y en toda la región del norte de Queensland para brindar beneficios comunitarios a través de la capacitación, empleo y oportunidades de adquisiciones», ha asegurado el directivo.