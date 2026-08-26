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Cimic (ACS) ampliará la capacidad de una cárcel de Australia por 450 millones

Se trata de la cárcel de Townsville, en Queensland

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Logo de Cimic (ACS).
Benjamín Santamaría
  • Benjamín Santamaría
  • Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.

Cimic, filial del grupo ACS, ha logrado un contrato de 730 millones de dólares australianos (450 millones de euros) para ampliar la capacidad de una cárcel de Australia, según ha informado este miércoles la empresa a través de un comunicado. Se trata de la cárcel de Townsville, en Queensland.

El proyecto, que se llevará a cabo en colaboración con Queensland Corrective Services (QCS) y el Departamento de Vivienda y Obras Públicas (DHPW), proporcionará 400 camas nuevas en 200 celdas adicionales, lo que aumentará la capacidad penitenciaria.

La compañía ejecutará este contrato a través de su empresa subsidiaria CPB Contractors, cuyo director general, Craig Nuttall, ha explicado que las obras se llevarán a cabo de forma que produzcan una interrupción mínima en el servicio.

Centro Correccional de Townsville (Queensland)
Centro Correccional de Townsville (Queensland).

«Basándonos en nuestra experiencia en la ejecución de importantes proyectos para el Gobierno de Queensland, incluida la reurbanización de los centros correccionales Lotus Glen y Capricornia, esperamos continuar nuestra relación en Townsville y en toda la región del norte de Queensland para brindar beneficios comunitarios a través de la capacitación, empleo y oportunidades de adquisiciones», ha asegurado el directivo.

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