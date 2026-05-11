Beatriz Valencia, reelegida por unanimidad como presidenta de ALDEFE

La asamblea de la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España (ALDEFE) ha reelegido por unanimidad a Beatriz Valencia Vallepuga como presidenta de la asociación para un segundo mandato de cuatro años. La asamblea aprobó también las cuentas y la gestión del año 25 y los presupuestos para el 26.

Beatriz Valencia es la CEO de Friovaldi, operador logístico multicliente en todas las temperaturas (refrigerado, congelado y temperatura ambiente) y también de Canal Logístico y Valplus Logística, empresas dedicadas al transporte de carga completa por carretera. Ha sido directora financiera y de operaciones de la División Sistemas de Tuberías del Grupo Uralita y consultora de Accenture Strategic Services.

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (especialidad en Dirección y Análisis Financiero) por la Universidad Pontificia de Comillas; Mastercourse en Manufacturing Planning en el Institute for International Research; Curso e-Procurement en Cranfield From strategy to value y CPIM Certified in Production and Inventory Management (A.P.I.C.S).

«En este año hemos podido comprobar que las nuevas incorporaciones de grandes compañías implican un aumento sustancial no sólo del volumen en metros cúbicos de nuestras instalaciones asociadas, sino de su capitalización y de su facturación global. Nuestras compañías asociadas crecen y con ellas crece nuestro sector. Es muy significativo que cinco grandes multinacionales como son Stef, Lineage Logistics, Americold, Cube Cold y New Cold hayan apostado por nuestro sector y por nuestra asociación», cuenta la presidenta.

«España es un polo de atracción de inversiones tanto extranjeras como nacionales. Un incremento tan importante en un periodo relativamente corto de tiempo ofrece una imagen muy clara de las ventajas que nuestro sector aporta al mercado en la construcción, diseño, ejecución y comercialización de las instalaciones frigoríficas. Y, por otra parte, en el mantenimiento, desarrollo tecnológico y contratación laboral», subraya Beatriz Valencia.

«Nuestros objetivos como asociación están centrados en la reducción de los gases fluorados, que queremos certificar con AENOR para que nuestras empresas cumplan con los debidos requisitos de sostenibilidad, manteniendo la rentabilidad de las instalaciones frigoríficas. También estamos trabajando en la electrointensividad, con la cual tratamos de reducir el precio de la energía para poder seguir creciendo. Afrentamos además las dificultades de conseguir primas razonables en el aseguramiento de nuestras instalaciones».