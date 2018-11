Arriaga o Adicae reafirman su estrategia: reclamarán por lo civil pese a la sentencia del Supremo

Se alegará que el impuesto forma parte de una cláusula abusiva más amplia Arriaga insiste en que "todos los que tienen hipotecas vivas pueden reclamar"

El triste espectáculo que ha ofrecido el Tribunal Supremo en 3 semanas de caos a causa del impuesto de Actos Jurídicos Documentados han llegado a su fin con la intervención del Gobierno que ha presentado este mismo viernes una ley para que el impuesto a partir de ahora lo pague la banca. Pero tanto asociaciones de consumidores como los principales despachos de abogados como Arriaga Asociados intentarán que el conflicto siga vivo en los tribunales, preparando demandas civiles que habrá que ver si son aceptadas por la justicia.

Aunque abogados especializados en derecho bancario como Fernando Zunzunegui aseguran que se pone fin a la vía judicial tras la sentencia del Pleno del martes, otros como Jesús María Arriaga aseguran a OKDIARIO que “se puede reclamar pero no en base a esta ley que ha cambiado ahora. Me lo han confirmado ex magistrados del Tribunal Supremo y vocal del Tribunal Constitucional: los jueces no están vinculados ni obligados a seguir lo que diga el TS. Ellos dictan doctrina y normalmente se sigue porque es un órgano que tiene autoridad moral. Pero los jueces no tienen la obligación de seguir la jurisprudencia del Tribunal Supremo si no están de acuerdo”.

Para el mediático empresario y abogado: “La ley anterior se estaba interpretando erróneamente. Por lo que se podrá reclamar en base a esta ley que esta viva en su momento pero donde no decía que el impuesto lo tenía que pagar el consumidor”. Arriaga asegura tener 52.000 sentencias ganadas y “muy poquitas perdidas” en estos últimos años. En este caso, planean acudir a la legislación civil alegando cláusulas abusivas, “algo que no prescribe nunca y que pueden reclamar los 15 millones de hipotecas vencidas o sin vencer”.

Además, Arriaga asegura que “los que perdieron por el voto del presidente son más expertos y los que ganaron por el voto del presidente no tenían mucha idea del tema porque se dedicaban a urbanismo o a otras partes del derecho adminsitrativo”.

Acciones colectivas

Si Arriaga lidera el ámbito de los despachos de abogados contra la banca, Adicae lidera el ámbito de las organizaciones de consumidores. La asociación prepara una demanda colectiva para acudir a los juzgados de primera instancia civil (no se tramita con los juzgados específicos de derecho bancario).

En la organización se encunetrn ahra mismo sumando gent a su macrodemanda para prsentarla cuanto antes y esperan un resultado similar al que obtuvieron con las cláusulas suelo.

“Es legal la comisión de apertura pero el banco está obligado a ofrecer un servicio al cliente” a cambio, dicen ene Adicae, y los juzgados están diciendo que no basta con hacer un estudio de la solvencia.