Caffarel rechazó defender su compatibilidad en el Consejo de Telemadrid como le pidió Gabilondo

El Consejo de Telemadrid le dio siete días para presentar alegaciones a la decisión jurídica de declarar incompatible su cargo en la cadena autonómica con el de RTVE Ángel Gabilondo, líder del PSOE en Madrid, publicó un mensaje en redes que pedía demostrar la compatiblidad del cargo

Carmen Caffarel, ex consejera de Telemadrid desde el pasado lunes, rechazó defender la compatiblidad de su cargo en la cadena autonómica con el de RTVE para evitar su cese. Unos días antes, Ángel Gabilondo, líder del PSOE en Madrid y quién la apoyó para el Consejo en 2016, publicó un mensaje en una red social en la que instaba a Caffarel a defender la compatibilidad de ambos cargos.

Tras conocerse la decisión de la Asamblea de Madrid de dar por bueno el informe jurídico de Telemadrid que declaraba incompatible los dos cargos, Gabilondo señaló que “no estamos de acuerdo con que exista esa supuesta incompatibilidad y han de hacerse valer las razones claras y consistentes para mostrar que es compatible“.

Sin embargo, Caffarel no ha defendido en términos jurídicos su compatibilidad. La decisión de su cese llegó justo cuando el Consejo de Telemadrid estaba reunido este lunes por la tarde. La cita era precisamente para escuchar las alegaciones de Caffarel al informe jurídico de Telemadrid.

El Consejo de Telemadrid le había dado siete días para presentar alegaciones al informe jurídico. Pero, según fuentes del sector, “Caffarel no presentó ninguna alegación jurídica ni ningún informe de nadie para defenderse y se lo ha llevado todo al terreno del enfrentamiento político. Y no es verdad”.

Llueve sobre mojado

La actitud de Caffarel no es nueva. Porque el detonante de la decisión de la Asamblea de Madrid de cesarla el lunes 1 de octubre se produjo unos días después de que la ya ex consejera realizara unas declaraciones públicas en el diario Infolibre en las que aseguraba que era “evidente” que la decisión de Telemadrid no era una cuestión legal sino política.

Incluso en esa entrevista, Caffarel acusaba a Telemadrid de acelerar el informe jurídico que declaraba incompatibles sus dos cargos para evitar que se pudiera defender. “Eso es falso. Se le ha dado siete días para que presentara alegaciones. No pidió siete días más, ni quince, solo se fue a un periódico a abrir la batalla política para forzar al PSOE a hacer algo”, aseguran fuentes conocedoras de la situación.

La ex consejera estaba citada a comparecer este miércoles en la Asamblea, una cita que fue anulada por el PP, el grupo que había pedido esa comparecencia.