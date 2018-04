La concesionaria Abertis, dueña de las autopistas de peaje en Cataluña que han sido asaltadas por los CDR esta Semana Santa, “no va a dejar pasar” los actos vandálicos del domingo y buscará una compensación por las pérdidas económicas generadas.

Integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) levantaron las barreras de varios peajes en diferentes tramos de la AP-7 -La Roca del Vallés, L´Hospitalet del L´Infant y El Vendrell- durante la ‘Operación retorno’ de Semana Santa, provocando que miles de coches no pagaran la correspondiente tarifa.

Fuentes de Abertis explican que el domingo notificaron a los Mossos los actos de la llamada ‘kale borroka’ catalana y éstos acudieron a la zona “sin que tengamos noticia de que se produjeran incidentes”. De momento, la compañía no tiene calculadas las pérdidas económicas que les ha generado -los asaltantes taparon las cámaras con bolsas de basura-.

La empresa concesionaria, inmersa en una OPA por parte de ACS y Atlantia, se centrará este lunes en que no haya ningún incidente antes de evaluar los daños. Este lunes, día de vuelta de las vacaciones de Semana Santa en la región al ser fiesta en Cataluña, ha habido nuevos cortes en Sitges.

Compensación económica

Pero, finalizados los incidentes, será el momento de estudiar la fórmula para reclamar la compensación correspondiente, algo que aún no está claro en Abertis. “No es el momento ahora, pero no vamos a dejar pasar lo ocurrido”, advierten.

Tradicionalmente, Abertis no ha dudado en defender sus derechos incluso ante el Gobierno, con quien mantiene litigios por contratos concesionales precisamente en la AP-7 -le reclama 1.494 millones de euros por la caída de tráfico en esta autopista por la crisis-.

En este caso, al no tener las matrículas de los coches que se han saltado las barreras y han continuado viaje sin pagar la reclamación podría alcanzar a los Mossos por no haber evitado esta pérdida económica. Haber actuado podría haber provocado incidentes mayores, pero no hacerlo le generó una pérdida económica a la compañía.

Y si los Mossos no actuaron, por extensión, la reclamación llega a la Generalitat, ahora gestionada por el Gobierno central. Si finalmente Abertis realiza la reclamación, se daría la circunstancia de que habría que compensar a la compañía con dinero público de todos los catalanes.