Atlantia no dejará escapar Abertis: el mercado espera una nueva ofensiva hasta los 20.000 millones de €

El mercado cree que Atlantia no va a dejar escapar a Abertis así como así, por ello, cree que la OPA de la italiana podría subir hasta los 20.000 millones de euros. De este modo, la oferta se elevaría de los 16,50 euros por acción hasta los 20 euros, según los expertos consultados. ACS, a través de Hochtief, presentó otra oferta de casi 18.600 millones de euros a mediados de octubre.

No es ningún secreto, Giovanni Castellucci, el presidente ejecutivo de Atlantia, está dispuesto a luchar vehementemente por Abertis y lo ha declarado abiertamente. “Creemos que tenemos margen para hacer que nuestra oferta sea razonablemente competitiva, en el momento correcto, sin poner en peligro la creación de valor”, declaraba el directivo la semana pasada a Financial Times.

Borja Matilla, analista de Hanseatic Brokerhouse, no descarta una “nueva ofensiva por parte de Atlantia, dudo mucho que deje escapar a Abertis y menos a ese precio”. Explica, además, que la firma de la familia Benetton aumentará su apuesta y elevará la oferta hasta los 20 euros por acción, una nueva OPA que se elevaría hasta los 20.000 millones de euros. Una cifra que, de ser así, superaría en alrededor de 1.500 millones la contra-OPA del Grupo ACS.

Matilla señala que, efectivamente, la firma de Florentino Pérez “está realmente interesada en la adquisición de Abertis aunque sí es cierto que, por ahora”, prosigue, “Abertis cotiza por encima de la oferta en efectivo de ACS”. A media sesión, la compañía de Salvador Alemany cotiza en positivo con los títulos a 18,46 euros. Razón por la cual, según el experto, augura una nueva oferta por parte de Atlantia. “Lo que está claro es que vamos a tener culebrón para rato”, concluye.

Por su parte, Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, cree que “hay posibilidades” de que Atlantia eleve su oferta, aunque en caso de una nueva apuesta “nadie espera que vaya a ser un incremento espectacular”.

No obstante, según el analista, la compañía de los Benetton intentará otro tipo de argumentos ligados al negocio futuro del comprador. “Argumentos como que los que acudan al canje pasarán a ser accionistas de Atlantia, un grupo de concesiones mucho más estable que Hochtief, que se trata de una compañía de construcción con un negocio más volátil”, explica a OKDIARIO el experto.

Otro de los argumentos, señalan desde Self Bank, es que por el momento “no contemplan la venta de Cellnex, que seguiría formando parte de los activos de Atlantia”. Otro de los aspectos que juega a favor de la italiana es el hecho de que las acciones de Abertis “sigan cotizando en el mercado, mientras que si gana ACS no está claro si seguirán listadas”.

Con respecto a los accionistas, Matilla señala que este tipo de guerra de OPAs “es lo mejor que le puede ocurrir a un accionista, aunque la oferta de la filial de ACS (Hotchief) es bastante jugosa porque se puede convertir en líder en infraestructuras y una entidad muy muy diversificada”.

Por su parte, López-Gálvez señala que los minoritarios que acudan al canje, deben tener en cuenta que pasarán a ser accionistas de una empresa europea (ya sea italiana o alemana), “lo que tiene implicaciones como costes más elevados de brokerage y normalmente comisiones de custodia de valores más elevadas”.