Cervezanía, una pyme que ansía el Black Friday en Amazon: “Vendes en un día lo mismo que en 2 meses”

Los fanáticos de las compras no son los únicos que esperan como agua de mayo el Black Friday. Las pymes españolas, que impulsan sus ventas gracias a este evento de consumo masivo, ansían con impaciencia la llegada del 24 de noviembre. Cervezanía, una pequeña empresa nacida en el corazón de Sevilla dedicada a vender kits para elaborar cerveza artesana, vivirá su segundo Viernes Negro en Amazon tras desembarcar en el gigante estadounidense en 2016.

Después de cuatro proyectos empresariales diferentes, Daniel y Carlos Gutiérrez, dos hermanos sevillanos, crearon Cervezas Albero en 2013. Era la primera cerveza artesana de Sevilla. Bajo esta marca, comenzaron a vender un kit llamado Albero en casa que revolucionó el mercado local. “Entonces, decidimos dar un giro al negocio y especializarnos en KITS para hacer cerveza en casa con las recetas de los mejores cerveceros artesanos de todo el país”, cuenta a OKDIARIO Daniel.

Su objetivo: acercar al público el mundo de la cerveza artesana. Como Sevilla se les quedó pequeño, decidieron vender sus productos en Amazon. “Desde entonces nuestra venta al particular se disparó”. Las cifras todavía son mayores cuando llega el Black Friday: “para nosotros es uno de los días señalados en el calendario, en un día se pueden alcanzar ventas equiparables a dos meses”.

Casi 1.000 unidades en 2016

Sólo durante el Black Friday en 2016, Cervezanía consiguió vender casi 1.000 unidades. Pero, este año se muestran aún más ambiciosos: “esperamos alcanzar las 3.000 unidades entre las cinco plataformas europeas”.

El Viernes Negro es una gran oportunidad para las pymes: “vendemos en un día una cantidad que sería impensable a través de nuestros propios canales. Las ofertas del Black Friday y los descuentos anticipan las compras de mucha gente”, indica Gutiérrez.

Cervezanía -que es la fusión de cerveza y artesanía- ofrece una serie de productos para elaborar cinco litros de cerveza en casa (levadura, un termómetro de alcohol, un manual de instrucciones, cebada molida…) “Cuando comenzamos solo existía una empresa de Estados Unidos y ahora ya nos han salido algunos competidores, aunque nos gusta ver esto con buenos ojos. El mercado crece mucho y en parte es gracias a que muchas empresas se están esforzando por acercar este tipo de productos a los consumidores. El gusto por elaborar tus propios alimentos y bebidas es un movimiento que cada vez está más extendido en todo el mundo y se conoce como Do It Yourself“.

Una facturación que ronda los 500.000 euros

Después de cuatro años, Cervezanía sigue creciendo: a día de hoy cuentan con 14 trabajadores, ofrecen trece recetas diferentes a los clientes y cerraron 2016 con una facturación cercana a los 500.000 euros -su objetivo es cerrar este año en torno al millón de euros- .

“Vendemos a través de comercio electrónico cuando vendemos al particular y tenemos más de 200 puntos de venta físicos, que hacen la función de venta offline”. Sus principales clientes son España, Francia, Alemania, Italia Y Reino Unido, aunque su intención es que llegue a todos los rincones del mundo.

Para ponerlo en marcha, necesitaron un préstamo y reinvertir con fondos propios y capitales privados. Fue difícil llegar hasta donde están hoy, “porque nadie regala nada. Pero ha sido todo un gusto. Cada dificultad que te pone la vida por delante merece la pena ser atendida y superada. Ahora entrar en tu empresa por la mañana y ver los resultados te llena de orgullo“.