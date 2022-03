Los empresarios se preparan para dar la batalla contra el Gobierno. La decisión del Ejecutivo de prohibir los despidos objetivos por el alza de los precios energéticos a las empresas que hayan recibido ayudas públicas ha incendiado a las patronales de empresas y autónomos. «Este Gobierno va a la deriva, no saben qué hacer ni como reaccionar. Es una deslealtad absoluta cambiar ahora las normas y no poder despedir cuando hace cuatro días hemos pactado la reforma laboral. ¿Para qué la hemos pactado entonces?», aseguran desde una patronal de empresarios. «Además, se ha hecho sin consenso y unilateralmente. No han consultado nada ni han pactado nada», añaden.

«¿Qué es eso de sembrar dudas sobre los empresarios y acusarnos de que nos queremos aprovechar de la situación para despedir?», se preguntan en otra patronal -en referencia a las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz-. «Los empresarios no queremos despedir, pero si lo tenemos que hacer, queremos tener libertad para hacerlo», señala.

«Vamos a esperar a ver mañana el real decreto porque quedan todavía incógnitas. ¿A qué se refieren con ayudas directas? Si son las ayudas que reciben los sectores del transporte o de la pesca o de la ganadería pues tiene un pase. Pero si se refieren a quiénes hayan solicitado un crédito ICO, por ejemplo, o quienes hayan recibido ayudas covid, es una auténtica barbaridad», añade esta fuente. En ese caso, serían cientos de miles de empresas las afectadas. «¿Una panadería, por ejemplo, que haya sufrido el alza de la energía no puede despedir porque ha recibido un aval del ICO? Es absurdo», señalan.

Texto definitivo

Los empresarios velan armas a la espera de ver el texto definitivo, pero todo es posible si sus peores temores se confirman este miércoles. De momento, aplauden las declaraciones de su presidente, Antonio Garamendi, en las que cargaba contra Díaz: «Si no permite despedir, que monte ella una empresa y lo haga», ha dicho.

Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de la organización de autónomos ATA, ha señalado en sus redes sociales que «habitualmente estas medidas las suelen tomar quienes no han generado un empleo en su vida o quienes les da fobia crear una empresa. Esto es ir contra la libertad de empresa y parece que autónomos o empresarios también tuvieran prohibido tener dificultades en su actividad o negocio».

Las relaciones del Gobierno con los empresarios están cerca de romperse y algunas fuentes señalan que la prohibición de despedir por el alza de los precios energéticos aprobada este martes es la gota que colma el vaso.