Vueling se encuentra en un proceso de renovación de su flota y, entretanto, está adquiriendo aviones que anteriormente pertenecieron a WizzAir, Volotea, Volaris, Pacific Airlines, Alaska Airlines o SAS, al menos desde 2024. Así lo ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes solventes de la compañía. De todas ellas, en el último año, la aerolínea del grupo IAG se ha hecho, sobre todo, con aeroplanos viejos de la compañía húngara.

Esto se debe a que WizzAir se deshace de sus aviones entre los cuatro y seis años después de haberlos adquirido, siguiendo a rajatabla esta política de renovación de vehículos aéreos con el objetivo de ahorrarse costes.

Es importante tener en cuenta que las aerolíneas suelen utilizar contratos similares al leasing cuando adquieren sus aviones. Es decir, el fabricante cede el aeroplano a través de un pacto que se sitúa entre el alquiler y la compra.

Es decir, WizzAir agotaría su contrato y el avión pasaría a través de un acuerdo similar a aerolíneas como Vueling. Con todo, este tipo de vehículos son todos del fabricante Airbus, puesto que son los que utiliza la húngara.

Sin embargo, el objetivo de la compañía low cost de IAG es tener una flota 100% de Boeing, algo sobre lo que sigue dando pasos. De hecho, el holding asignó este mismo viernes diez Boeing 737 Max adicionales a Vueling, que se suman a las 50 aeronaves ya anunciadas en agosto de 2025 y que forman parte de las 100 opciones con las que cuenta.

Resultados de Vueling hasta marzo

En ese contexto, Vueling intenta recuperarse de unos resultados bastante mejorables, sobre todo si se comparan con los que ha obtenido el grupo en general. Y es que la low cost presentó en el primer trimestre de 2026 unas pérdidas de 28 millones de euros.

Con todo, esto supuso reducir los números rojos a la mitad en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, siguiendo los datos publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), IAG disparó un 77,3% su beneficio operativo en el primer trimestre.

Por su parte, el beneficio después de impuestos del grupo fue de 301 millones de euros hasta marzo, un 71% más en términos interanuales. Ahora, la compañía espera generar un flujo de caja libre significativo durante el año, pero, dado el impacto del conflicto en Irán, este será inferior a los aproximadamente 3.000 millones de euros estimados anteriormente.

La cobertura del queroseno en el grupo es del 70% para lo que resta de año. Aunque, según la curva de combustible a fecha de 5 de mayo de 2026, incluyendo posiciones de cobertura y los costes de sostenibilidad, el coste de combustible ascendería a aproximadamente 9.000 millones de euros.

En este contexto, IAG ha señalado que la capacidad será inferior al aumento del 3% previsto en los resultados anuales presentados en febrero, como consecuencia de las medidas adoptadas. En la actualidad, el holding prevé aumentar la capacidad alrededor del 1% en el segundo trimestre y alrededor del 2% en el tercer trimestre.