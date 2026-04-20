Garamendi califica de «un error total» que la regularización de inmigrantes no pase por el Parlamento

Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, desde Bilbao, donde impartía una conferencia bajo el nombre ‘Europa en la encrucijada: el papel de las empresas ante la crisis del multilateralismo’, ha transmitido de esta manera a los medios de comunicación sobre el proceso de regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central, que inicia este lunes la atención presencial a las personas que quieran solicitarla.

Garamendi se ha mostrado molesto con el proceso que ha llevado la regularización extraordinaria de inmigrantes; el presidente de la CEOE afirma «echar de menos» que dicho asunto no se haya discutido en el Parlamento y califica de «un error total» que se haga partidismo con este tema.

«Yo no entiendo que no haya ido al Parlamento porque la gente, en general, está de acuerdo con las cosas, y aquí se hace partidismo y se gestiona como un hecho de partido, y yo creo que eso es un error total», ha afirmado Garamendi, que ha insistido en que el Congreso y el Senado «están para que discutan estos temas, los temas de política exterior, de inmigración, que son fundamentales».

A su entender, este tipo de temas se deben «trasladar a la sociedad bien, de una forma pactada», pero «se transmiten desde ángulos diferentes, desde radicalizaciones de campañas electorales».

Según ha indicado, «como sociedad civil, que no nos presentamos en las elecciones, nos gustaría que hubiera ido al Parlamento, que es el sitio donde tiene que estar, y son los partidos los que tienen que hablar con tranquilidad de estos temas que son muy importantes hablar» y en los que «es mucho más fácil de lo que parece llegar a acuerdos».

El presidente de la patronal española ha recordado que desde el sector empresarial se lleva diciendo desde hace mucho tiempo que, pese a que «hay 3 millones de parados» en España, «en las empresas falta gente», sobre todo en sectores como la construcción, la hostelería, el transporte y «muchos más» y, por ello, ha subrayado que «es necesario que pueda haber gente de fuera que también enriquece un país».

En este sentido, ha afirmado Garamendi «estar de acuerdo con lo que es la regularización, especialmente en gente que ya estaba trabajando en la economía sumergida».

Además, ha reiterado que «esto tiene que ir dentro de lo que es el camino del empleo», que «es la fórmula», por lo que es preciso «hablar muy bien de la formación, de esos empleos con cualificación». También ha recalcado que es fundamental el requisito de no tener antecedentes penales, otro de los temas que «la sociedad reclama».

¿En qué consiste la regularización extraordinaria de inmigrantes?

La regularización extraordinaria es un proceso excepcional que permite a personas extranjeras en situación irregular obtener una autorización de residencia y trabajo de forma temporal.

En este caso, el Gobierno ha optado por aprobarla mediante un real decreto, con el objetivo de agilizar los trámites y evitar bloqueos parlamentarios. Se trata de la primera medida de este tipo en España en más de dos décadas.

De esta regularización por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, se estima que podría beneficiar a cerca de 500.000 inmigrantes que ya viven en España. Y que para la acogida, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos clave: