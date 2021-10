Elvira Rodríguez, diputada nacional del PP y responsable de Economía del partido, ratifica las palabras de su líder, Pablo Casado, sobre los Presupuestos Generales de 2022, de los que ya se conocen algunos datos y que este miércoles llegan al Congreso para su tramitación parlamentaria. Casado aseguró que esas cuentas «nos llevan al rescate», palabras que fueron contestadas por el Gobierno pidiendo a Casado que «sea patriota y hable bien de España».

«No se trata de patriotismo sino de responsabilidad. No es una cuestión de patriotismo, es una cuestión de responsabilidad. Estos Presupuestos, por lo poco que conocemos porque no nos han dicho nada, son un fiasco y así no podemos seguir. Es un suicidio», señala Rodríguez en conversación con este diario.

«El cuadro macroeconómico lo han mantenido, y ese cuadro es el fundamento de los Presupuestos Generales de 2022, son la base. Pero el INE ya revisó a la baja el PIB y parece poco probable que se crezca al 6,5%. Más bien estaremos en el entorno del 5%-5,5%, como dicen todos los expertos. Eso tiene sus consecuencias en los cálculos del Presupuesto de 2022», explica la diputada nacional del PP.

La reciente rebaja del PIB de este año por parte del FMI es sólo una muestra más de que el Gobierno está equivocado. «Lo del FMI era previsible. Parece que lo ven todos menos el Gobierno, y esta es la primera de las revisiones. Han decidido adoptar una posición cerrada de corto recorrido con la que perjudican aún más la credibilidad de los presupuestos que acaban de aprobar», señala Rodríguez.

«Porque los ingresos van a ser menos este año de lo que han previsto y hay más gasto. El Presupuesto de este año ya está desequilibrado y eso va contra la deuda. El Banco de España ya ha dicho que la deuda es del 122% del PIB y aumentará. Y la respuesta del Gobierno es anunciar más gastos. No es una buena decisión», señala.

«Su objetivo es que el gasto sea el mismo que este año, aunque lo han subido algo, pese a que las condiciones han cambiado. Todo el gasto que están incorporando es estructural, es justo lo que no hay que hacer. Además, anuncian otros gastos: para salud mental, 100 millones, 200 millones para el cheque cultura, 400 millones para el del alquiler… ¿Cómo encaja todo esto en el cuadro macro?», se pregunta.

Rescate europeo

«A cambio han añadido 27.000 millones de euros de los fondos europeos para 2022. Pero los 24.000 millones que pusieron en el de 2021 no se han ejecutado porque han dado la gestión a las comunidades autónomas pero no les han dado los mecanismos legales para hacerlo», advierte.

Sobre este asunto, Rodríguez recuerda que el PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para que expliquen en el Congreso la visita de los llamados hombres de negro de Bruselas a España. «Parece que van a firmar un memorando con condiciones para acceder a esos fondos y que no lo van a hacer público. Es inaudito. Los españoles quieren transparencia», explica.

En definitiva, el análisis de Rodríguez -a la espera de conocer este miércoles más detalladamente las cuentas que propone el Ejecutivo- es que son unos Presupuestos «suicidas» con un gasto muy elevado en un año en el que el BCE podría dejar de comprar tanta deuda española como hasta ahora, lo que ha reducido el coste de los intereses que paga España por financiarse. «El BCE es el que ha comprado toda nuestra deuda y el que ha estado financiando a España, pero en 2022 todo apunta a que eso se va a acabar», alerta.