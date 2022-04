El descuento en el carburante impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez ha asestado un golpe sin precedentes a las estaciones de servicio, que se han visto obligadas a adelantar 20 céntimos por cada litro en pleno subidón de los precios. Una medida con la que el Ejecutivo evita tocar impuestos y que ya está provocando el cierre definitivo de gasolineras por el caos en el anticipo del dinero que el Ministerio de Hacienda prometía ingresar hace una semana. Lo cierto es que aún hay miles de empresarios que están a la espera de recibir el adelanto y se empiezan a ver los primeros carteles de ‘Se vende’.

OKDIARIO ha entrevistado a Emiliano Regodón, propietario de la gasolinera Jemif Regodón en Campo Lugar (Cáceres), que ha puesto a la venta su estación de servicio por el impacto que ha asestado el descuento del Gobierno en sus cuentas, ya castigas por los efectos derivados de la crisis del coronavirus. «Vendo mi gasolinera porque no puedo mantenerla en estos momentos, adelantar el descuento me ha hecho polvo y se ha comido mi liquidez, aunque me planteo no esperar y cerrar de forma definitiva porque no puedo seguir pidiendo más combustible si no me pagan el adelanto desde el Ministerio de Hacienda», confiesa el extremeño.

Regodón explica en conversaciones con este diario que presentó la solicitud del adelanto el pasado 4 de abril ante la Agencia Tributaria. Un dinero del que aún no tiene noticias once días después pese a que desde el teléfono habilitado por el Gobierno para resolver dudas sobre el descuento ya han confirmado al afectado que su solicitud está procesada y se ha realizado de forma correcta. «Esta situación me genera mucha incertidumbre, es insostenible», recalca.

«Yo no soy un banco, yo no puedo estar concediendo créditos al Gobierno para que pague las subvenciones con las que consigue votos. Entonces, ¿por qué me tienen que obligar desde el Ministerio de Hacienda a adelantar un dinero, concretamente 20 céntimos por litro, sin anticipármelo previamente?», critica el propietario de la gasolinera en venta.

El propietario critica que el Ejecutivo no haya optado por bajar los impuestos de los carburantes -como si han hecho otros países europeos para minimizar el impacto del alza de los precios en los bolsillos de los consumidores-. «En vez de usar a las pequeñas y medianas empresas como prestamistas, Sánchez tenía que haber optado por una rebaja fiscal pero no le interesa porque el Estado recaudaría menos dinero», dice.

Una norma que ha provocado que los ciudadanos que opten por viajar esta Semana Santa se encuentren gasolineras con el cartel de cerrado. Según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), en la actualidad, más de 350 estaciones de servicio se encuentran fuera de servicio ante la imposibilidad de adelantar el descuento de 20 céntimos de los carburantes. Un número que se ha triplicado en sólo una semana y que podría continuar al alza.