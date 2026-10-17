El dueño de un estanco lo deja claro: «Una licencia puede costar unos 200.000 euros pero el beneficio de ingresos puede ser elevado»

El dueño de un estanco ha puesto número a la realidad que viven los dueños de este negocio. Miguel Payeras, empresario y propietario de uno de estos locales en España, ha concedido una entrevista en el canal de YouTube de Adrian G. Martin en el que ha contado todos los secretos sobre regentar un establecimiento de este tipo que está marcado por la compra de una licencia cuyo precio ronda el 20% de la facturación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre montar un estanco en España.

Para montar un estanco en España hay que tener una concesión administrativa del Estado que está regulada por la Ley 13/1998 y gestionada a través del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Esta licencia se puede obtener por dos vías: a través de una subasta pública en la que se adquiere una concesión por 25 años o por la compra del establecimiento a su dueño anterior, en el que se renueva automáticamente la licencia. Esta segunda opción es la forma más fácil de adquirir un estanco en España.

«Para efectuar el traspaso de licencia inter vivos, debes presentarla ante el Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ellos se encargan de verificar si se cumplen los requisitos estipulados por la ley, y pueden tardar unos 3 meses», dice sobre este proceso la página web especializada Traspaso de estancos, que deja claro que hay que buscar una venta que esté lo más cerca del lugar donde el futuro propietario está empadronado. Para ello también habrá que cumplir una serie de requisitos que son los siguientes:

Estar dado de alta como autónomo.

No ser titular de otro estanco y residir cerca del negocio.

No estar inhabilitado para ser empresario ni tener antecedentes.

Estar al día con Hacienda y la Seguridad Social.

No tener relación profesional con fabricantes de tabaco.

Todos los secretos de un estanco

Miguel Payeras, empresario y propietario de uno de estos locales en España, ha concedido una entrevista en el canal de YouTube de Adrian G. Martin, en el que ha hablado sobre las licencias, facturas y beneficio neto de tener un estanco en España que factura entre 1 y 2 millones de euros, que suele ser lo más habitual en nuestro país.

«Los requisitos son ser español, no tener antecedentes y comprar una licencia», dice el propietario de este estanco, que también deja claro con respecto a la compra de la licencia que «hace mucho tiempo que no hay subastas». «Todo depende de la facturación del estanco; si factura 1.000.000 de euros, suele rondar entre los 200.000 euros o 220.000 euros», dice sobre el coste de la licenci que será del 20% de la facturación anual con 25 años de duración.

Miguel también habla en términos de dinero sobre lo que gana el dueño de un estanco en España. «El precio de cada cajetilla es sobre los 5 euros y ganamos 42 céntimos por paquete. De ahí tienes que restar IRPF y te puedes llevar sobre 20 céntimos por cajetilla», dice sobre una facturación total que puede rondar entre los 1 y 2 millones de euros en caso de los estancos más normales.

«Se te quedan 85.000 brutos», a los que hay que restar una persona trabajando en el estanco, el alquiler, los autónomos, demás gastos e IRPF hasta llegar a los «30.000 limpios al año trabajando como beneficio neto». «De 1 millón te quedan 30.000 euros y te quedan como seis años en rentabilizar un negocio que te caduca», afirma este dueño del estanco en un vídeo que se ha hecho viral.