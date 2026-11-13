El apagón mundial de Microsoft está golpeando a algunas de las mayores empresas españolas. La caída de los servicios del gigante tecnológico estadounidense, iniciada el jueves 12 de noviembre y prolongada durante este viernes 13, está provocando problemas en herramientas esenciales para el trabajo diario de miles de profesionales en todo el mundo.

Santander, Mapfre, Acciona y Ferrovial son cuatro de las grandes compañías del IBEX 35 en las que se han confirmado incidencias. Minutos después dos bancos más, pertenecientes al selectivo, también lo han confirmado.

El problema afecta especialmente a servicios como Outlook y Exchange Online, utilizados para gestionar el correo electrónico corporativo. También se han registrado dificultades en otras herramientas del ecosistema Microsoft 365, fundamentales para la comunicación interna, el intercambio de documentos y la coordinación entre departamentos.

Dependencia tecnológica

La caída va mucho más allá de un simple problema con el correo electrónico. La imposibilidad de acceder a determinadas herramientas digitales puede bloquear reuniones, retrasar gestiones, interrumpir comunicaciones y dejar a empleados sin capacidad para desarrollar parte de sus tareas habituales.

El incidente pone de manifiesto hasta qué punto el funcionamiento cotidiano de las mayores compañías españolas depende de la infraestructura tecnológica de un único proveedor. Un fallo en los servicios de Microsoft puede trasladarse rápidamente a organizaciones con miles de trabajadores y operaciones repartidas por diferentes países.

Mientras se trabaja en el restablecimiento de los servicios, OKDIARIO sigue investigando el alcance de las interrupciones y la posible existencia de nuevas empresas del IBEX 35 afectadas por el apagón.