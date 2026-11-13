El CEO de Merlin, Ismael Clemente, ha criticado con dureza el decreto del Gobierno para regular los centros de datos. Esta normativa tiene en pie de guerra a los sectores tecnológico y constructivo por plantear unos requisitos demasiado exigentes y no escuchar su opinión. Aunque el Ejecutivo finalmente aprobó una versión rebajada de la propuesta original, el descontento sigue latente en la industria.

«Básicamente, no han prestado atención a ninguna de las alegaciones. Se las han pasado todas por el arco del triunfo», ha señalado Clemente en la presentación de resultados de Merlin Properties celebrada este viernes.

El ejecutivo de Merlin ha soltado varios dardos contra una categoría especial que recoge el decreto del Ejecutivo sobre proyectos de «interés nacional estratégico» para los centros de datos. «[Esta categoría] surge para proteger la candidatura española a la gigafábrica de la Unión Europea de la aplicación del real decreto, porque saben a ciencia cierta que no puede cumplir».

«Han dejado el cumplimiento del real decreto únicamente en manos de los operadores privados del mercado, que son los malos», ha ironizado Clemente. No obstante, ha admitido que «lo más probable» es que se acabe aprobando el reglamento, ya que considera que se ha convertido en «una especie de ‘sujétame la cerveza’ para el Gobierno».

Merlin ha realizado una previsión sobre el impacto de la normativa en sus cuentas en las que «prefieren prepararse para lo peor», según ha apuntado el CEO de la socimi. Clemente ha adelantado que el golpe puede llegar a ser de 863 millones de euros y que estudian un plan de contingencia.

Mejora de previsiones

Las palabras de Clemente llegan un día después de presentar los resultados de los tres primeros trimestres del año. Hasta septiembre, Merlin Properties registró unos beneficios de 274,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,9% con respecto al mismo período del año anterior.

Los ingresos crecieron en tasa interanual un 12,9% hasta los 466,2 millones de euros, mientras que el ebitda se incrementó un 12,5% hasta los 346,9 millones de euros.

Con estas cifras, Merlin ha mejorado previsiones. La socimi prevé un beneficio por acción de 0,58 euros frente a los 0,55 euros de su último pronóstico de julio.