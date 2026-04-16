Sevilla será este fin de semana una de las ciudades más caras de España para viajar y pernoctar. A la preferia de abril se le ha sumando este año la final de la Copa del Rey entre dos equipos de fuera de la comunidad autónoma, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Con todo ello, los visitantes han tenido que buscar soluciones para abaratar su escapada a la ciudad andaluza. Uno de los más llamativos ha sido el «Carbnb»: alquilar coches y furgonetas para desplazarse y, de paso, dormir en el vehículo.

El fundador de dicha plataforma destinada al arrendamiento de automóviles, Kiko Aguirre, asegura que en esta ocasión la demanda se dispara entre un 30% y un 50%, en especial los más grandes y destinados a viajar en grupo:

«Al final, cuando se junta mucha gente en un mismo destino y suben los precios, el coche compartido se convierte en una alternativa muy lógica. Lo que estamos viendo es un perfil bastante claro: grupos de amigos, parejas o incluso familias que organizan el viaje con cierta antelación y buscan optimizar costes», destaca en conversación con OKDIARIO.

En este sentido, Aguirre asegura que con los desorbitados precios de los apartamentos y los hoteles, compartir un vehículo con este objetivo puede suponer «ahorrar fácilmente entre un 60% y un 80%» en transporte y alojamiento respecto a otras alternativas, sobre todo si viajan varias personas.

Desde la plataforma subrayan que combinar ambas funciones se da, sobre todo, en el caso de furgonetas y caravanas. «No es el uso principal ni algo que puedan cuantificar como tendencia estructural, pero sí aparece de forma anecdótica en picos de demanda concretos, como ha podido observar CarBnB de cara al próximo fin de semana de Copa», señalan.

Vehículos grandes o con cinco años

En cuanto a vehículos, la compañía de alquiler ha detectado dos tendencias principales. Por un lado, «coches económicos con más de cinco años de antigüedad y habiendo superado los valores más altos de depreciación». Estos, a priori, son, son los más comunes.

Por otro, «cada vez más demanda de vehículos grandes, como furgonetas, autocaravanas o SUVs, porque permiten repartir el gasto entre más personas y viajar de forma más cómoda», afirman.

Por la parte de quien pone su coche en alquiler según el modelo de CarBnB, en estos picos de demanda puede generar ingresos extra «muy interesantes», lo que refuerza esta idea de pasar de tener un coche como gasto a integrarlo en un modelo «más eficiente y colaborativo».

La duración media del alquiler durante estos eventos, como es el caso de la Final de Copa del Rey, suele estar entre dos y cuatro días, coincidiendo con fines de semana largos también.

Además, a nivel geográfico, esto no pasa solo en un sitio. Carbnb ha percibido que cada vez es más notorio en ciudades que acogen grandes eventos, festivales o partidos importantes. Se sitúan a la cabeza Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga o Zaragoza.