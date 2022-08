Decathlon tiene las Adidas que van a ser un éxito en la vuelta al cole

La campaña de la Vuelta al cole ya está en marcha, y es que aunque aún falten varias semanas para el regreso a las clases sin duda son muchas cosas que preparar y conviene hacerlo con antelación para que no haya sorpresas desagradables cuando llegue el momento. Hoy te mostramos las zapatillas Adidas de Decathlon que van a arrasar en la Vuelta al cole y que deberías ir comprando ya para no quedarte sin ellas… ¡son todo un clásico!.

Decathlon cuenta en su catálogo con una gran variedad de zapatillas deportivas, muchas de ellas ideales para llevar al colegio, al instituto o a la universidad cada día y que tus pies se mantengan en las mejores condiciones durante todas esas horas diarias, sin sufrir ni estar más cansados. La cadena francesa tiene muchos productos de Adidas a la venta, la que sin duda es una de las marcas deportivas más prestigiosas.

Las zapatillas Adidas de Decathlon

Se trata de las Zapatillas con cordones niños Adidas Neo advantage Blancas, unas deportivas que son todo un clásico en la firma alemana y que son ideales para el día a día escolar de los más pequeños, y también de los que no lo son tanto, ya que están disponibles en las tallas 35 a 39. Decathlon tiene actualmente este calzado a la venta con un precio de 39,99€.

Estas zapatillas Adidas de Decathlon tienen suela de caucho y cierre de cordones, un diseño que no decepciona y que mantiene su estilo clásico tan característicos sin renunciar al confort. El empeine es de piel sintética, mientras que la caña del tobillo cuenta con acolchado para proporcionarte la mayor comodidad. El forro es textil y la suela tiene una gran resistencia a la abrasión al ser de caucho.

Los ojales son anchos, lo que facilita tanto el atado de los cordones como el hecho de ponerlos o quitarlos. En cuanto al empeine, es de poliuretano y ofrece una gran sujeción del pie, sin duda imprescindible para que los niños corran de aquí para allá durante horas sin que haya riesgo que que el pie vaya suelto en el calzado.

Es muy importante que guardes estas zapatillas Adidas de Decathlon en un lugar seco cuando no las utilices, y que tras su uso siempre las airees antes de guardarlas, así no acumularán malos olores. Además, es importante que no las metas en la lavadora ni en la secadora, límpialas siempre a mano y deja que se sequen al aire libre.