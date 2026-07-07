El PP acusa al PSOE de boicotear en Europa el abaratamiento de los fertilizantes horas después de aprobar ayudas en España

El Partido Popular ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su política en materia agraria al acusar al PSOE de bloquear en el Parlamento Europeo una medida que, según los populares, habría permitido abaratar el precio de los fertilizantes en situaciones de crisis. La denuncia llega apenas unas horas después de que el Ejecutivo aprobara en España un plan específico para paliar el incremento de los costes que soporta el sector agrícola.

La coordinadora nacional de Agricultura y Desarrollo Rural del PP, Carmen Crespo, ha criticado el «doble discurso» del Ejecutivo al considerar que mientras en España anuncia ayudas para compensar el encarecimiento de los fertilizantes, en Bruselas los eurodiputados socialistas respaldan la eliminación de una herramienta que permitiría suspender temporalmente la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) sobre estos productos en escenarios excepcionales.

Según ha explicado la dirigente popular, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votó a favor de eliminar el artículo 27.A, una disposición que permitiría suspender la tasa del CBAM cuando se produzcan perturbaciones graves en el mercado. Para el PP, esa posibilidad resulta especialmente relevante en un momento en el que el precio de los fertilizantes continúa muy por encima de los niveles previos y los costes de producción siguen presionando la rentabilidad de agricultores y ganaderos.

Crespo ha sostenido que los eurodiputados socialistas «han vuelto a anteponer la ideología de Teresa Ribera a la defensa de los agricultores» y ha asegurado que la contradicción entre las decisiones adoptadas en España y el sentido del voto en Bruselas termina perjudicando al campo español. En este sentido, ha defendido que las ayudas nacionales no sustituyen a medidas estructurales que permitan reducir directamente el coste de los insumos agrícolas.

Excepción para situaciones de crisis

Frente a la posición del PSOE, los populares aseguran haber defendido desde el inicio la conservación del artículo 27.A como mecanismo de flexibilidad para que la Comisión Europea pueda suspender temporalmente el CBAM aplicado a los fertilizantes cuando las circunstancias del mercado así lo aconsejen.

Crespo ha insistido en que el sector agrario necesita «decisiones útiles» que contribuyan a reducir sus costes de producción y mejorar su competitividad, en lugar de medidas que, a su juicio, incrementan la carga económica sobre agricultores y ganaderos. Asimismo, ha reiterado el compromiso del Partido Popular de seguir impulsando en las instituciones europeas iniciativas destinadas a flexibilizar o eliminar la aplicación del mecanismo sobre los fertilizantes.

La polémica se produce en pleno debate europeo sobre el desarrollo del CBAM, el sistema diseñado por la Unión Europea para gravar las importaciones de determinados productos intensivos en emisiones de carbono, una medida que desde el sector agrario ha suscitado preocupación por su posible impacto sobre el coste de materias primas esenciales como los fertilizantes.