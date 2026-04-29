El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha indicado que continuará en la junta de gobernadores del organismo «por un periodo de tiempo por determinar» una vez abandone su cargo el 15 de mayo. Se trata de una decisión esperada por muchos analistas ante la campaña de presión que ha ejercido sobre él el presidente estadounidense, Donald Trump. De esta forma seguirá formando parte de la institución, aunque no en el mismo puesto.

El anuncio llega después de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal estadounidense dejase sin cambios los tipos de interés en la que ha sido la última junta de política monetaria del actual presidente de la Fed, Powell.

«Una vez que concluya mi mandato como presidente el 15 de mayo, continuaré ejerciendo como gobernador por un periodo de tiempo aún por determinar. Tengo previsto mantener un perfil bajo en mi función de gobernador», ha dicho. Powell sostiene que, a pesar del cierre de su investigación por parte del Departamento de Justicia, las palabras del fiscal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, sobre reabrir la causa judicial en un futuro han motivado su decisión. En este contexto, considera que los ataques de la Casa Blanca contra la institución no tienen precedentes.

«Las acciones legales por parte de la Administración no tienen precedentes en nuestros 113 años de historia, y existen amenazas constantes de nuevas acciones similares. Me preocupa que estos ataques estén debilitando la institución y poniendo en riesgo lo que realmente importa al público: la capacidad de implementar la política monetaria sin considerar factores políticos», ha declarado en una rueda de prensa.

En este sentido, Powell considera «sumamente importante» que el banco central pueda continuar implementando la política monetaria con independencia, alejada de la política. «Tenía planeado jubilarme desde hace tiempo y los acontecimientos de los últimos tres meses no me han dejado otra opción que quedarme hasta que se resuelvan, al menos hasta entonces», ha afirmado.

Antes de despedirse como presidente de la Fed, Powell ha remarcado el objetivo fundamental de la institución monetaria. «La Reserva Federal existe con un propósito fundamental: fomentar las condiciones económicas necesarias para que las familias y las empresas estadounidenses puedan prosperar; a saber: precios estables, un mercado laboral sólido y un sistema financiero en el que puedan confiar», ha concluido.

Powell ha estado ocho años al frente de la Fed. Ahora, el puesto de presidente pasa a Kevin Warsh. De 55 años, formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011 y era el gran favorito de Trump para relevar a Powell.