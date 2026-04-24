La Justicia de Estados Unidos (EEUU) ha archivado la causa contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por unos supuestos sobrecostes injustificados en la reforma de la sede del banco central norteamericano. En concreto, la fiscal para el Distrito de Columbia (Washington D.C.), Jeanine Pirro, ha informado de que el Departamento de Justicia no se hará cargo de la investigación.

Esta fiscal ha argumentado que la investigación va a recaer sobre el Inspector General de la Reserva Federal, Michael Horowitz, dejando de esta forma la responsabilidad en el propio instituto emisor y acabando con la causa del Departamento de Justicia.

«Espero un informe exhaustivo en el menor tiempo posible y confío en que el resultado ayudará a resolver, de una vez por todas, las preguntas que llevaron a esta oficina a emitir citaciones judiciales», ha defendido Jeanine Pirro en un mensaje en redes sociales.

Últimos días de Powell

Con todo, la fiscal responsable de distrito ha afirmado que no dudará en reanudar la investigación penal si «los hechos lo justifican». Este cambio de rumbo de la investigación puede ayudar a facilitar la confirmación de Kevin Warsh, nominado por Donald Trump, como presidente del banco central, puesto que era el obstáculo esgrimido por el senador republicano Thom Tillis para bloquear su candidatura en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos.

«Acabemos con esta investigación para que pueda apoyar tu confirmación», aseveró Tillis este martes en la comparecencia de Warsh ante el Comité, el cual está compuesto por 13 republicanos y 11 demócratas, por lo que el voto de Tillis resulta clave para seguir adelante con la designación de Warsh.

Hasta ahora, el mandatario norteamericano no había dado su brazo a torcer y sostenía que la investigación seguiría su curso, a pesar de que esto significara no contar con un sustituto para Powell antes del 15 de mayo, día que termina su mandato.

La relación entre Powell y Trump ha estado marcada por sus enfrentamientos sobre el rumbo de los tipos de interés, con el presidente norteamericano instando a la Reserva Federal a bajar las tasas de referencia ante la negativa de Powell a seguir los mandatos del presidente norteamericano. Tras el inicio de la investigación, el jefe de la Fed aseguró que se enmarcaba en «las amenazas y la presión constante» de la Administración Trump.