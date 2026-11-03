Todo el mundo los confunde con las UGG, pero son de Lidl: vuelven la botas de mujer más espectaculares para el invierno

Las botas con interior de borrego, que tienen ese aspecto calentito y que llevamos varias temporadas viendo por todas partes vuelven a convertirse en uno de esos básicos que apetece recuperar en cuanto empiezan a bajar las temperaturas. Son cómodas, combinan prácticamente con cualquier conjunto informal y tienen ese diseño de ante con interior abrigado que resulta especialmente apetecible durante los meses más fríos. El problema suele estar en el precio de algunos de los modelos más conocidos aunque Lidl tiene su versión y sí, está arrasando con ella.

La cadena alemana lanza un año más, sus botas para mujer de la marca Esmara y que nada más verlas te harán pensar en las populares UGG, aunque cuestan muchísimo menos. Están disponibles en el bazar online de Lidl en tres colores, cuentan con un interior de pelo sintético y llegan desde la talla 36 hasta la 41. Su precio actual es de 10,99 euros de modo que se convierten en una alternativa interesante para quienes buscan este tipo de calzado sin gastar demasiado.

Vuelven a Lidl, la botas de mujer más espectaculares para el invierno

A simple vista es fácil entender la comparación entre este modelo de Lidl y las clásicas UGG. Se trata de unas botas bajas, de líneas muy sencillas, con exterior de aspecto de ante y un interior completamente forrado que sobresale ligeramente por la zona superior en algunos de los modelos. Lidl las vende en marrón, marrón claro y negro, tres tonos muy fáciles de combinar durante el otoño y el invierno. El marrón oscuro mantiene el diseño más sencillo, mientras que la versión marrón claro incorpora un botón decorativo lateral y deja buena parte del pelo sintético a la vista.

La opción negra es algo más discreta y cuenta con una práctica tira en la parte trasera para facilitar el calzado. Todas comparten, sin embargo, la misma idea: una bota informal y cálida para utilizar a diario cuando empieza el frío. El material exterior es textil y presenta ese acabado que imita al ante, mientras que tanto el forro como la plantilla también están confeccionados en material textil. No se trata, por tanto, de unas botas de piel ni Lidl las presenta como tal.

Interior de pelo sintético para los días de frío

Uno de sus principales atractivos está precisamente en el interior. Las botas llevan un pelo sintético suave y agradable que recubre la parte interna y que está pensado para proporcionar una sensación cálida cuando las temperaturas empiezan a bajar. Esto hace que sean especialmente fáciles de combinar con algunos de los estilismos que más vemos en invierno. Pueden llevarse con unos vaqueros rectos, leggings, pantalones de punto o incluso con vestidos y medias gruesas si buscamos un conjunto más informal.

Además, al tratarse de unas botas bastante sencillas y sin demasiados detalles, no condicionan demasiado el resto de la ropa. Los colores disponibles también ayudan. Tanto el negro como los dos tonos marrones encajan fácilmente con abrigos beige, plumíferos, chaquetas de borreguito o prendas de punto. La versión marrón claro es probablemente la que más llama la atención por el contraste entre el acabado exterior y el pelo blanco visible en la parte superior. Y el botón del lateral termina de darle ese aspecto de bota invernal que recuerda a modelos bastante más caros.

Suela ligera y flexible para utilizarlas a diario

Lidl también destaca la suela exterior de TPR, un material que se utiliza habitualmente en calzado por su flexibilidad. En este modelo se ha buscado que sea ligera, algo importante en unas botas pensadas principalmente para el uso cotidiano. No tienen tacón ni elementos especialmente rígidos, de manera que conservan esa estética cómoda que caracteriza a este tipo de calzado.

Conviene, eso sí, no confundirlas con unas botas técnicas para lluvia o nieve. La ficha de este modelo no indica que sean impermeables. Lidl vende otros modelos específicos de invierno que sí incorporan esta característica, pero no es el caso de estas botas de Esmara. Su principal función está más relacionada con proporcionar abrigo y comodidad en el día a día que con proteger frente a condiciones meteorológicas extremas.

Las botas de Lidl se venden a precio muy económico

Otro de los puntos que probablemente explique el interés que despiertan es su precio. Las botas Esmara aparecen actualmente en la tienda online de Lidl por 10,99 euros, IVA incluido, y pueden encontrarse en el bazar online de Lidl desde la talla 36 hasta la 41. Es decir, que por poco más de diez euros tenemos unas botas con uno de los diseños que más se repiten cada invierno, interior de pelo sintético y tres colores entre los que elegir. Y aunque visualmente recuerden mucho a las conocidas botas australianas las de Lidl pertenecen a Esmara y siendo algo más básicas y sencillas, tienen un precio que parece casi regaladas.