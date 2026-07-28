El imprescindible de Decathlon para este verano: un calzado cómodo y resistente que sirve para todo tipo de planes

Ahora que estamos a punto de estrenar el mes de agosto, y con las olas de calor que hemos sufrido en las últimas semanas, el calzado abierto se convierte en algo necesario y de hecho en el más buscado. No se trata solo de comodidad, sino de encontrar algo que aguante el ritmo de planes que suelen acumularse cuando estamos de vacaciones, como paseos largos, escapadas improvisadas, días de playa o simplemente moverse por la ciudad sin terminar con los pies cansados. Y en ese contexto, hay productos que destacan tal y como es el caso de unas sandalias Quechua que podemos encontrar en Decathlon y que están arrasando en sus tiendas por su diseño, características, y sobre todo, por el precio.

Se trata en concreto de las sandalias de montaña y trekking NH100 de Quechua, disponibles como decimos en Decathlon. No son un lanzamiento nuevo ni un producto especialmente llamativo a primera vista, pero sí uno de esos artículos que, cuando se prueban, acaban teniendo más uso del que uno esperaba ya que no deja de ser un calzado ligero, cómodo y resistente que sirve para distintos escenarios sin necesidad de cambiar de zapatillas a lo largo del día.

Además, su precio de 9,99 euros para el modelo de color naranja y 13,99 euros para el verde, juega a su favor en un momento en el que muchos buscan soluciones prácticas sin gastar demasiado. No es un calzado técnico para alta montaña ni pretende serlo, pero sí una opción versátil para el día a día que encaja bien en planes muy distintos, desde los más tranquilos hasta otros algo más activos.

El calzado imprescindible de Decathlon para este verano

Uno de los puntos fuertes de estas sandalias está en la sensación al ponérselas. Incorporan una entresuela de EVA que resulta flexible y suave al contacto con el pie, algo que se nota especialmente en usos prolongados. No requieren un periodo de adaptación ni generan esa incomodidad inicial que sí aparece en otros modelos más rígidos, lo que las hace adecuadas para utilizarlas durante horas sin demasiadas molestias.

A esto se suma un ajuste bastante sencillo pero efectivo con un sistema de doble tira autoadherente que permite adaptar la sandalia tanto en la zona delantera como en el tobillo, lo que facilita encontrar un ajuste firme sin que el pie quede suelto. Este detalle es importante, sobre todo en descensos o en superficies algo irregulares, donde una mala sujeción puede acabar resultando incómoda. El resultado es un calzado que no busca destacar por un diseño complejo, sino por ofrecer una base sólida en términos de comodidad. Algo que, en verano, cuando se camina más de lo habitual, termina siendo más relevante de lo que parece.

Ligeras, resistentes al agua y pensadas para moverse sin preocuparse

Otro aspecto que explica su popularidad es la ligereza. Cada sandalia pesa aproximadamente 225 gramos en talla 39, lo que se traduce en una sensación de libertad al caminar que no siempre se encuentra en este tipo de calzado. No son pesadas ni aparatosas, lo que facilita llevarlas durante todo el día sin notar esa fatiga que generan otros modelos más robustos.

Además, están preparadas para utilizarse tanto en agua dulce como en agua salada. Se secan rápidamente, lo que permite pasar de la playa a un paseo o a un sendero sin necesidad de cambiar de calzado. Ese detalle, que puede parecer menor, es uno de los que más valoran quienes buscan un producto práctico para vacaciones o escapadas.

Eso sí, conviene tener en cuenta sus límites ya que no están pensadas para terrenos muy exigentes o rutas de alta montaña, sino para un uso más ocasional y versátil. Dentro de ese contexto, cumplen bien su función y ofrecen un equilibrio razonable entre comodidad y resistencia.

Una suela que mejora la adherencia en superficies complicadas

La seguridad al caminar es otro de los aspectos que Decathlon ha tenido en cuenta en este modelo. Incorporan suelas OUTDOOR CONTACT, diseñadas para mejorar la adherencia y reducir el riesgo de resbalones, especialmente en superficies lisas o ligeramente húmedas. No sustituyen a un calzado técnico de montaña, pero sí aportan un plus de estabilidad en situaciones cotidianas.

Este tipo de suela resulta especialmente útil en entornos urbanos o en paseos por zonas cercanas al agua, donde el suelo puede ser irregular o resbaladizo. Combinada con el buen ajuste del pie, ayuda a que la pisada sea más segura sin necesidad de recurrir a un calzado más pesado o especializado.

En conjunto, estas sandalias responden a una idea bastante clara que es la de ofrecer un calzado sencillo, funcional y adaptable a distintos planes de verano. No destacan por un elemento concreto, sino por el equilibrio entre varios factores que, sumados, hacen que muchos las consideren una opción práctica para el día a día sin complicaciones.