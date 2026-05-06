Desvelan el origen real del agua mineral embotellada de Mercadona

Comprar agua embotellada es algo que puede que hagamos cada semana casi sin pensar cuando vamos al supermercado, pero si uno se detiene un momento a mirar la etiqueta, descubre que detrás de cada botella hay un origen muy concreto, ligado a un punto del mapa. Y en el caso de Mercadona, esa realidad con respecto al agua que vende en sus tiendas es aún más evidente.

Aunque muchos consumidores piensan que el agua embotellada de Mercadona es un producto uniforme de marca blanca, lo cierto es que no procede de un único lugar. De hecho, sus estanterías reúnen aguas que nacen en distintos puntos de la geografía española, desde la Sierra de Gredos hasta Sierra Nevada. Ese detalle, que pasa desapercibido para la mayoría, es el que explica por qué cuando se habla del «origen real» del agua de Mercadona, la respuesta, como suele ocurrir, no es tan simple como parece.

De dónde viene el agua embotellada de Mercadona

A diferencia de otros productos, el agua embotellada que se vende en Mercadona no tiene un único origen ni un único proveedor. La cadena trabaja con diferentes empresas especializadas que extraen y envasan el agua en distintos manantiales repartidos por España. Esto significa que, aunque las botellas compartan espacio en el mismo lineal, no todas contienen el mismo tipo de agua, ya que cada una tiene su propia composición mineral, su sabor y su procedencia. Además, seguro que habrás visto como en sus tiendas, junto al agua de marca blanca, tienen de otras marcas por lo que el origen de todas ellas hace que al final todo venga de lugares bastante dispares.

El secreto de la opción más económica

Pero a pesar de la variedad de aguas en Mercadona, una de las que más se venden es la de su marca blanca, que en este caso no es Hacendado sino AguaDoy. Esta agua procede de la Sierra de Gredos, concretamente de acuíferos que atraviesan rocas graníticas. Se trata de un entorno natural donde el agua se filtra durante años antes de ser extraída, lo que influye directamente en su composición.

La empresa encargada de su embotellado es Bebidas Naturales, que forma parte del grupo Importaco, un proveedor habitual de Mercadona que también está detrás de otros productos conocidos, como los frutos secos.

Un recorrido por las principales sierras de España

Más allá de su opción más económica, Mercadona ofrece un auténtico recorrido por distintas zonas montañosas del país a través de las marcas de agua que vende. Una de las más conocidas es Bezoya, muy elegida por quienes buscan un agua de mineralización muy débil. Su origen está en la provincia de Segovia, en la zona de Ortigosa del Monte, concretamente en el entorno del manantial Siete Valles, vinculado al río Cambrones.

También tiene un peso importante la Sierra de Cuenca, de donde proceden aguas como Fuente Liviana y Solán de Cabras. Esta última es fácil de reconocer por su botella azul y pertenece al grupo Mahou San Miguel. Su origen en un entorno protegido influye en su composición y en su perfil mineral.

Otra de las opciones presentes en los lineales es Lanjarón, que nace en Sierra Nevada, en Granada, concretamente en el manantial Salud. En este caso, la marca pertenece a Danone, lo que muestra cómo grandes empresas del sector también forman parte de la oferta del supermercado.

Por qué cambia el origen según la botella

Este sistema responde a una cuestión práctica. Mercadona no produce directamente el agua, sino que trabaja con proveedores distribuidos por el territorio. Esto facilita la logística y permite adaptarse mejor a la demanda. Además, el agua mineral natural debe proceder de un manantial protegido y no puede ser tratada químicamente, lo que obliga a respetar su origen. No se puede fabricar ni modificar como otros productos. Por eso cada botella indica claramente de dónde procede. Es un requisito legal, pero también una forma de diferenciar unas aguas de otras.

¿Todas las aguas son iguales?

A simple vista puede parecer que sí, pero no lo son. La diferencia principal está en la mineralización, es decir, en la cantidad y tipo de minerales que contiene el agua. Algunas, como Bezoya, tienen una mineralización muy débil y son más ligeras. Otras pueden tener mayor presencia de calcio, magnesio u otros elementos, lo que influye tanto en el sabor como en su uso habitual.

Lo que muchos consumidores no saben

Una de las confusiones más habituales es pensar que toda el agua embotellada es igual. Sin embargo, existe una diferencia importante entre el agua mineral natural y otros tipos, como el agua potable preparada. En el caso de Mercadona, la mayoría de sus productos corresponden a agua mineral natural, lo que implica que proceden directamente de un manantial y mantienen sus propiedades originales, pero si te quieres asegurar la clave está siempre en la etiqueta, ya que es ahí donde se especifica el tipo de agua y su procedencia exacta.