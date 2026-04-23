Colas en Lidl a partir de hoy, jueves 23 de abril, por el limpiador de alfombras con potencia de 600W y accesorio para manchas difíciles

Mantener las alfombras limpias cuando en casa hay mascotas no es precisamente fácil. Basta con un paseo en un día de lluvia o un descuido en el salón para que aparezcan manchas difíciles que no somos capaces de eliminar con una aspiradora normal. Y lo mismo pasa con los sofás o las camas de los animales, donde la suciedad se va acumulando poco a poco sin que nos demos cuenta. En ese contexto, Lidl ha incorporado a su bazar online un producto que va justo a ese problema concreto. No es una aspiradora al uso, sino un limpiador de alfombras pensado para trabajar con agua, cepillo y succión al mismo tiempo.

Con este limpiador de alfombras de Lidl, y que podemos usar también en el sofá podemos lograr eliminar cualquier mancha que dejen las mascotas, o que surja en el día a día del hogar, ya que no se queda en la superficie, sino que va a por la suciedad que se queda dentro del tejido. En concreto, estamos hablando del limpiador de alfombras PowerWash Pet de Bissell, un modelo bastante enfocado a hogares con animales. Además, ahora mismo tiene rebaja de modo que es un buen momento para aprovechar. Su precio ha pasado de los 299,99 euros a 215,99 euros, lo que supone un descuento del 28%.

El limpiador de alfombras que triunfa en Lidl

El limpiador de alfombras Bissell que podemos encontrar en Lidl no es una aspiradora más, o una al uso, ya que se trata de un tipo de aparato que no sólo aspira, también aplica agua con producto limpiador y después lo retira junto con la suciedad. Es decir, hace una limpieza más profunda, de esas que realmente se notan cuando se secan las alfombras.

Esto se agradece especialmente si hay mascotas en casa. El barro, los pelos o los olores no desaparecen del todo con una pasada rápida, y al final se van quedando, pero con este sistema, lo que se busca es levantar esa suciedad que está incrustada. Además, incluye una solución específica para manchas y olores de mascotas, así que no hace falta comprar nada más para empezar a usarlo desde el primer día.

Pensado para el día a día, sin complicaciones

No es un aparato complicado. De hecho, sólo tiene un modo de limpieza, lo que simplifica bastante su uso ya que no hay que estar ajustando programas ni pensando qué configuración elegir. Funciona además con una potencia de unos 600 W, suficiente para este tipo de limpieza combinada. Porque aquí lo importante no es solo la potencia, sino cómo trabaja junto al cepillo y el sistema de agua.

El cepillo DeepReach, con cuatro filas, es otro detalle importante. Ayuda a remover la suciedad que está más metida en el tejido, algo que se nota sobre todo en alfombras más gruesas o en zonas muy usadas de la casa.

Dos depósitos que marcan la diferencia

Un punto clave en estos aparatos es cómo gestionan el agua. En este caso, lleva dos depósitos separados: uno para el agua limpia, de unos 3,8 litros, y otro para la sucia, de 1,6 litros. Esto evita que estés limpiando con agua ya usada, que es lo que pasa en sistemas más básicos. Parece un detalle menor, pero cambia bastante el resultado final.

Además, el depósito grande permite limpiar bastante superficie sin tener que rellenar constantemente, algo que se agradece cuando te pones con varias habitaciones seguidas.

Accesorios para que lo usemos sobre otras superficies

El limpiador de alfombras Bissell no se queda sólo en el suelo, si tenemos en cuenta que viene con varios accesorios que amplían bastante el uso real del aparato. Por ejemplo, la manguera de 2,1 metros permite llegar a zonas donde no podrías con el cuerpo principal, como escaleras o rincones complicados. También incluye un cabezal pequeño, de unos 8 cm, pensado para manchas más localizadas, de esas que ves y sabes que no van a salir a la primera.

A eso se suma un accesorio de pulverización para espacios más estrechos, lo que lo hace útil también para tapicerías o incluso para limpiar zonas concretas del coche.

Un formato práctico para tener en casa

No es un equipo especialmente pesado y se mueve con relativa facilidad. Tiene un cable de unos 6 metros, suficiente para trabajar sin tener que ir cambiando de enchufe todo el rato. Al final, está pensado para un uso doméstico real, no para algo puntual. Es de esos aparatos que, si lo tienes, acabas usando más de lo que pensabas.

Cabe tener claro sin embargo, que este modelo no forma parte de las ofertas habituales en tienda física, sino que se vende a través del bazar online de Lidl, donde suelen aparecer productos concretos con descuentos puntuales. Y con el precio actual de 215,99 euros, se queda bastante por debajo de su coste habitual, lo que lo convierte en una opción interesante si estabas pensando en algo así o buscas una solución definitiva para limpiar alfombras, el sofá y otras superficies de la casa de las manchas que a la larga suelen aparecer no sólo por las mascotas sino por el uso diario.