Colas en Lidl por el foco solar tirado de precio con el que tu jardín lucirá de revista: por menos de 6 euros

Cuando se empieza a alargar el día, siempre que se sale al jardín, a la terraza o incluso al balcón te das cuenta de que, en cuanto cae la noche, falta algo. Queremos disfrutar del exterior de la casa para cenar o tal vez para tomar un helado de postre ya que el tiempo comienza a acompañar, pero nos damos cuenta que al margen de poca luz, el espacio podría aprovecharse mejor con un punto de iluminación bien colocado.

En ese escenario encaja bastante bien uno de los productos que Lidl ha puesto a la venta estos días: un foco solar LED de la marca Livarno que cuesta 5,99 euros y que está pensado justo para eso, para dar un poco de luz en exteriores sin complicaciones. No es un producto sofisticado ni pretende serlo, pero sí tiene algo que suele funciona y es que es fácil de usar, no necesita instalación eléctrica y cumple con lo que promete, que no siempre es poco.

Colas en Lidl por el foco solar tirado de precio con el que tu jardín lucirá de revista

Lo primero que hay que tener claro es qué es exactamente este foco de Lidl. Se trata de una luz para exterior que funciona con energía solar, así que no hay que enchufarla a ningún sitio. Durante el día se carga y por la noche entra en funcionamiento cuando detecta movimiento.

Lleva 6 LED y ofrece una potencia de 150 lúmenes, lo que se traduce en una luz suficiente para zonas concretas como por ejemplo una entrada, un camino, la puerta del garaje o un rincón del jardín donde simplemente quieres ver mejor al pasar.

No es un foco para iluminar todo el jardín como si fuera de día, pero tampoco lo necesita. Está pensado más como apoyo, como ese punto de luz que se enciende justo cuando hace falta.

Se enciende sólo y eso se agradece

Uno de los detalles que más se valoran en este tipo de productos es que no tengas que preocuparte por encenderlo o apagarlo. Aquí entra en juego el sensor de movimiento que lleva integrado que detecta presencia entre unos 5 y 8 metros, con un ángulo de 90 grados. De este modo, en cuanto alguien pasa por delante, se activa durante unos 30 segundos. Y si sigues moviéndote por la zona, vuelve a encenderse, así que no te quedas a oscuras a mitad de camino.

Además, incorpora sensor crepuscular. Esto significa que durante el día no funciona, aunque haya movimiento. Sólo entra en acción cuando ya no hay luz suficiente, algo que al final se traduce en más autonomía y menos desgaste de la batería.

Sin cables, sin instalación y en pocos minutos

Aquí está otro de sus puntos fuertes ya que con este foco de Lidl no necesitas electricista ni herramientas especiales, ya que viene con su material de montaje y en cuestión de minutos lo puedes tener colocado.

El foco es pequeño, ronda los 10 centímetros, así que no resulta aparatoso y se puede poner prácticamente en cualquier pared o superficie. Es de esos productos que no llaman la atención a primera vista, pero que luego cumplen bien su función. Además, hay una versión con panel solar independiente que incluye un cable de unos 2,5 metros. Esto viene bien si el sitio donde quieres poner el foco no recibe mucho sol, porque puedes colocar el panel en una zona más despejada y aprovechar mejor la carga.

Batería incluida y sin gastos añadidos

Funciona con tres baterías recargables Ni-MH que ya vienen incluidas y, además, se pueden cambiar cuando se deterioren. Esto alarga bastante la vida útil del producto, algo que no siempre pasa con este tipo de dispositivos baratos. Durante el día, el panel solar se encarga de cargarlas. Por la noche, esa energía se utiliza cuando el foco se activa. Como es lógico, el rendimiento dependerá de cuántas horas de sol haya tenido, pero para un uso normal suele responder bien.

Preparado para exterior, sin grandes exigencias

Tiene protección IP44, lo que significa que aguanta salpicaduras de agua sin problema. En otras palabras, puedes dejarlo instalado fuera sin preocuparte demasiado por la lluvia o la humedad, siempre que no esté directamente expuesto a condiciones extremas.

La luz es blanca fría, de unos 6500 K, que es la típica en este tipo de focos. Ilumina bien, es clara y cumple para lo que está pensado, que es ver con nitidez en zonas exteriores. El material es plástico, algo habitual en este rango de precio, y también ayuda a que pese poco, lo que facilita su colocación.

Al final, todo esto se debe valorar además con el precio que es de sólo 5,99 euros. Y eso es lo que explica buena parte de su atractivo. No es un foco profesional, ni pretende sustituir a una instalación fija. Pero para quien quiere algo sencillo, rápido y barato para mejorar la iluminación exterior, cumple bastante bien.