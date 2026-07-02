Colas kilométricas en Decathlon por las zapatillas de montaña tipo ‘barefoot’ que recomiendan los podólogos

En los últimos meses, el calzado ‘barefoot’ ha dejado de ser algo casi desconocido para empezar a verse cada vez más en la calle. Ya no es sólo cosa de unos pocos entusiastas sino que cada vez más gente se interesa por una forma de caminar más natural. Y en medio de ese auge, Decathlon ha dado con una propuesta que está llamando bastante la atención,l con las zapatillas Saguaro Free I en negro, y que podemos encontrar a un precio de tan sólo 46,99 euros.

Eso sí, conviene tener claro antes de que queramos comprarlas porque son tendencia que las zapatillas ‘barefoot’ no son unas deportivas al uso. Sino que su idea es bastante clara y consiste en que el pie se mueva de forma natural, como si fueras descalzo, pero con una mínima protección frente al suelo. En el caso de las Saguaro Free I que es el modelo que está arrasando actualmente en Decathlon, esto se nota desde el primer momento. Tienen un diseño amplio, sin costuras internas, que evita rozaduras y permite que los dedos se muevan con libertad. Es un cambio importante respecto a las zapatillas más estrechas de toda la vida, donde muchas veces el pie va comprimido. La horma ancha es, de hecho, uno de sus puntos fuertes. No aprieta, no obliga al pie a adaptarse al zapato, sino justo al revés. Y eso, para muchos, se traduce en una sensación de comodidad que se nota desde el primer uso, especialmente cuando caminas por terrenos que no sólo asfalto, sino también para llevar a la playa o para llevar a la montaña ahora en verano.

Colas kilométricas en Decathlon por las zapatillas de montaña tipo ‘barefoot’

Otro detalle de las zapatillas ‘barefoot’ que encontramos en Decathlon es lo poco que pesan ya que son muy ligeras, algo que se agradece especialmente si pasas muchas horas de pie o caminando. La suela, de sólo 6 mm, también juega un papel importante. Permite sentir el terreno, pero sin llegar a ser incómodo y además, aunque no tienen la típica amortiguación de unas deportivas convencionales, tampoco da la sensación de ir completamente descalzo así que nos encontramos con un punto intermedio que resulta bastante equilibrado.

Además, el material elástico se adapta al pie como si fuera un calcetín, ajustándose sin apretar. Todo esto, junto a la ausencia de costuras internas por lo que hace que resulten muy cómodas en el uso diario.

Buen agarre sin complicaciones

En este tipo de calzado, la suela es clave, y en el caso de este modelo de Decathlon podemos asegurar que cumplen bien. La goma antideslizante ofrece un agarre fiable tanto en superficies secas como mojadas. No están pensadas para terrenos muy técnicos o de montaña exigente, pero sí funcionan perfectamente en caminos, paseos, uso urbano o incluso para entrenar en gimnasio. Esa versatilidad es parte de su atractivo.

Unas zapatillas que sirven para casi todo

Una de las cosas que más valoran quienes las usan es precisamente eso: que sirven para muchas situaciones. Puedes utilizarlas para caminar, hacer senderismo ligero, entrenar o simplemente para el día a día. El tejido de malla transpirable ayuda además a que el pie no se recaliente, algo que se agradece bastante cuando hace calor o si las llevas muchas horas seguidas. Además, incluyen plantilla extraíble, lo que permite adaptarlas según lo que prefiera cada persona.

Un calzado que es fácil de cuidar

En cuanto al mantenimiento, tampoco dan problemas. Se pueden meter en la lavadora sin demasiadas complicaciones, aunque siempre es mejor lavarlas con agua fría y programas suaves. Pero de todos modos no es que requieran cuidados especiales, lo que las convierte en una opción práctica para el uso diario.

Lo que opinan quienes ya las han probado

Las opiniones suelen coincidir en varios puntos y que son comodidad, ligereza y esa sensación de libertad al caminar. Muchos usuarios destacan que no hace falta un periodo largo de adaptación, algo que sí ocurre con otros modelos ‘barefoot’ . Y también se repite mucho la idea de que tienen una buena relación calidad-precio, sobre todo comparadas con otras marcas más caras.

Una tendencia que no deja de crecer

El interés por este tipo de calzado sigue aumentando. Cada vez más personas buscan alternativas al zapato tradicional, ya sea por comodidad, por salud o simplemente por probar algo diferente. De este modo, las Saguaro Free I, por 46,99 euros, se posicionan como una opción accesible para quien quiere iniciarse en el mundo ‘barefoot’ sin necesidad de gastar demasiado y aunque no son un modelo técnico de alta gama, cumplen bien su función que es la de ofrecer una forma más natural de caminar, sin complicaciones. En resumen, más que una moda pasajera, parece una tendencia que ha llegado para quedarse y con modelos como este a la venta en Decathlon entendemos el porqué.