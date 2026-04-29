Acaba de llegar a Primark las novedades de la semana: vajilla mediterránea, cojines para el jardín y sábanas para el dormitorio

Entrar en Primark supone sorprenderse siempre ya que cada semana llegan novedades de temporada y en esta ocasión nos fijamos en todo lo que tiene que relación con la casa y la primera. Y es que la cadena irlandesa ha renovado su sección de hogar con una colección muy marcada por los estampados tropicales, los colores vivos y ese aire mediterráneo que ya empieza a apetecer cuando suben las temperaturas para la primavera y también de cara al verano.

Lo interesante de estas novedades de Primark, es que no se centran en una sola estancia de la casa, sino que abarcan un poco de todo: desde vajilla y decoración hasta textiles para el dormitorio o pequeños detalles para dar un cambio rápido al salón o incluso a la terraza. Y todo con precios que están bastante contenidos, que al final es lo que hace que mucha gente acabe llevándose más de una cosa sin pensarlo demasiado. Y aunque hay bastantes productos nuevos, algunos están llamando especialmente la atención por lo bien que encajan ahora mismo, sobre todo como decimos, de cara a primavera y verano, cuando buscamos darle un aire más fresco a la casa sin gastar demasiado con precios que se mueven entre los 5 y los 10 euros.

La vajilla que destaca entre las novedades de Primark

Uno de los puntos fuertes de esta colección de Primark está en la vajilla, que llega con estampados de frutas y colores muy vivos. Aquí destaca el plato de postre con frutas tropicales, disponible por 5 euros y en dos colores, perfecto para romper con la típica vajilla blanca de diario y darle un toque más alegre a cualquier comida.

En la misma línea también se puede encontrar el pack de 2 platos pequeños con frutas tropicales por 7 euros, una opción práctica si quieres renovar varias piezas sin gastar mucho. Y para completar el conjunto, la bandeja redonda con frutas tropicales por 8 euros encaja bastante bien, sobre todo si sueles servir desayunos o meriendas con un poco más de presentación. Son piezas sencillas, pero que funcionan porque cambian el ambiente de la mesa con muy poco.

Cojines y detalles decorativos para salón o terraza

Otra de las apuestas claras entre las novedades de Primark para esta semana pasa por los textiles decorativos. El cojín cuadrado con flecos y escena tropical, que cuesta 16 euros, es probablemente uno de los más vistosos, con ese estampado de palmera y animales que encaja tanto en interior como en exterior.

A esto se suman pequeños detalles que ayudan a completar el conjunto, como el plato para abalorios en forma de hoja por 5 euros, que en realidad mucha gente usa como vaciabolsillos o elemento decorativo en mesas auxiliares.

También destaca el juego de maceta y pulverizador con palmeras por 8 euros, que además de práctico para plantas, funciona como un detalle decorativo bastante resultón, sobre todo en balcones o rincones en los que desees colocar una planta que no sea demasiado grande.

Textiles para el dormitorio con estampados más frescos

En la parte de dormitorio, la novedad más clara es el set de funda nórdica con estampado frutal, que parte desde 12 euros. Es una opción bastante económica para quienes quieren cambiar el aspecto del dormitorio sin meterse en grandes gastos, y además sigue esa misma línea de colores suaves combinados con pequeños detalles de fruta. No es una colección especialmente recargada, pero sí lo suficiente para darle un aire más ligero y primaveral a la habitación.

Pequeños detalles que cambian el ambiente

Más allá de lo grande, Primark también ha incorporado varios productos pensados para dar un cambio rápido a cualquier espacio. Aquí entran cosas como la vela aromática frutal en tarro de vidrio por 5,50 euros o el ambientador frutal por 6 euros, dos opciones muy sencillas pero que ayudan a crear ambiente sin complicarse demasiado.

También aparece el ramo de peonías artificiales por 5 euros, que es el típico recurso fácil cuando quieres añadir algo de color sin preocuparte por el mantenimiento. Son productos pequeños, pero al final son los que terminan marcando la diferencia cuando quieres renovar un espacio sin hacer grandes cambios.

En definitiva, aunque estos son algunos de los productos más destacados entre las novedades de Primark, la colección no se queda ahí. En tienda hay bastante más donde elegir, con nuevas piezas que van apareciendo según pasan los días, así que es fácil encontrar algo que encaje dependiendo de lo que busques.

En conjunto, esta nueva tanda de novedades de Primark sigue una idea bastante clara: renovar la casa con pequeños cambios, sin gastar demasiado y apostando por colores y estampados que encajan muy bien con esta época del año.