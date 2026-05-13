La compañía estadounidense que está gestionando el aeropuerto de la Base Naval de Rota, Versar VGS, ha anunciado a los trabajadores que en los próximos días va a aplicar un ERTE. El motivo sería unas remodelaciones que se están llevando a cabo en la base.

De esta forma, la empresa Versar VGS comunicaba la noticia de forma imprevista, lo que ha supuesto una «sorpresa desagradable» para los sindicatos, porque no se esperaban esta situación, según ha indicado El Mundo.

En concreto, la empresa se ha justificado con razones «organizativas» y «operativas» para convocar este ERTE. No obstante, esta decisión llama la atención tras las disputas entre Donald Trump y Pedro Sánchez que llevaron a que el presidente de Estados Unidos amenazara con cerrar sus bases españolas de Rota y Morón. En consecuencia, los trabajadores creen que está medida inicial puede ser la justificación para que el futuro se produzcan despidos.

Así, el comité de empresa está a la espera de tener más detalles de las actuaciones previstas por la empresa adjudicataria de los servicios aeroportuarios de la Base y, según se conozcan, plantearán una serie de actuaciones.

Las amenazas de Trump de cerrar Rota

Las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, no sólo se centraban en el posible cierre de las bases de Rota y Morón, sino que además de alertar a España, también lo hizo con Alemania e Italia, a los que amenazó con reducir los casi 3.814 efectivos desplegados por las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez a la guerra en Irán.

No obstante, hay que tener en cuenta las millonarias inversiones estadounidenses en las bases de Rota (Cádiz) y, en menor medida, de Morón de la Frontera (Sevilla) ante las advertencias de Washington.

Según datos del Pentágono, la US Navy tiene actualmente 45 comandancias en Rota, un punto estratégico clave para el apoyo logístico operativo. Además, cuenta con aeropuerto militar y almacén de combustible. Asimismo, el gran macroproyecto en marcha de los estadounidenses es la construcción de dos gigantescos tanques de combustible para nutrir a aviones y buques con capacidad de 50.000 barriles, que supone una inyección de 100 millones de dólares. Precisamente Estados Unidos retiró de Rota sus aviones cisterna con los que surtir a los cazas de guerra en el aire después de que España no autorizó su uso para atacar a Irán.