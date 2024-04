El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, cree que el informe presentado el lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el que «aparecen 500.000 desempleados nuevos», es algo que «pone en entredicho la transparencia del Ministerio de Trabajo».

Fedea, basándose en microdatos de la muestra continua de vidas laborales de 2022, calcula que el número de trabajadores fijos discontinuos asciende a unos 1,42 millones de personas, teniendo en cuenta tanto activos como inactivos, una cifra que multiplica por más de dos la existente antes de la reforma laboral de 2021.

De esta cantidad, el 27% (377.000 trabajadores) tiene además otro trabajo, es decir, que está pluriempleado, ya sea con otro contrato fijo discontinuo (esté o no activo) o con otro tipo de contrato o relación laboral, incluyendo el empleo por cuenta propia.

La mayor parte de los fijos discontinuos trabajan en la hostelería y la educación. Del total de 1,42 millones de fijos discontinuos cuantificados por Fedea a cierre de 2022, con nueve meses de aplicación plena de la reforma laboral, 731.000 estaban en activo y 753.000 no tenían actividad.

Cepyme sobre Fedea

Antes de participar en una reunión con la Junta Directiva de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), encabezados por su presidente, Ángel Nicolás, Cuerva ha apuntado que este «parece que no es el camino», apuntando que así «es muy difícil trabajar con el Gobierno de España».

«Es muy difícil trabajar por el futuro de España con esa falta de transparencia en la gestión de los datos, me parece un tema capital», ha señalado, considerando que uno de los problemas «graves» que se están produciendo en la pequeña y mediana empresa es el problema de las vacantes y la falta de mano de obra que no se cubre pese a los «2,7 millones de parados o los 3,2 millones» de desempleados existentes.

A su juicio, el hecho de no ser capaces de cubrir los puestos de trabajo de forma transversal, en todos los sectores y territorios supone que «hay algún desacoplamiento en las políticas, tanto las activas de empleo como, probablemente, sociales, que hacen que esto no fluya».

Tomando como ejemplo el caso de Castilla-La Mancha y el sector agroalimentario, que es «primordial» en esta región, ha avisado de que lleva «más de 31 meses sin crear empleo, incluso destruyéndolo», lo que «quiere decir que las cosas no están bien, están complicadas y, sin embargo, seguimos con esa lluvia fina de acciones y normativas que ponen más palos en la rueda para aquellos que realizamos la actividad empresarial y, principalmente, para la pequeña y mediana empresa».

Gerardo Cuerva ha asumido que el tema de las vacantes es «un tema capital que se está produciendo en todos los sectores, en todos los territorios y no solo en un segmento de la cualificación», pero lo ha sumado a otros como la «subida de gastos que no se acompasa con las ventas», la morosidad, los problemas de acceso al crédito o «la cantidad de burocracia y norma que aparece, que parece que no va con la empresa».