Casi nadie estudia este grado y es uno de los mejor pagados con contrato fijo

La elección de una carrera universitaria representa uno de los momentos cruciales en la vida de una persona. Este paso no solo influye en la adquisición de conocimientos, sino que también establece las bases para un futuro laboral y profesional sólido. En un contexto laboral cada vez más competitivo, donde acceder a empleos con condiciones favorables se vuelve desafiante, muchos jóvenes optan por priorizar carreras universitarias con buenas perspectivas salariales y altas tasas de inserción laboral, incluso sacrificando sus verdaderas vocaciones. Sin embargo, existe una realidad poco conocida que gira en torno a un grado universitario que destaca por sus excelentes tasas de inserción laboral y salarios superiores a los 40.000 euros anuales. Este grado es la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Qué grado estudiar en la universidad

Un informe de Randstat Research, en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo CEU, revela la actual situación educativa y laboral en la que muchos jóvenes se ven inmersos. Las notas de corte elevadas, la intensidad de esfuerzo requerida y la complejidad de ciertas carreras universitarias llevan a que muchos estudiantes descarten opciones que podrían ofrecerles no solo estabilidad laboral sino también remuneraciones significativas. Resulta sorprendente que, según datos de la Seguridad Social, las carreras universitarias con menor demanda entre los jóvenes, como Ciencias de la Salud, Arquitectura e ingenierías, son las que poseen tasas de empleo superiores al 90%. Este fenómeno subraya la paradoja entre la oferta y la demanda educativa.

En el ámbito de las ingenierías, la oferta en España es vasta, con hasta 60 especialidades diferentes, cada una dirigida a un campo específico. Aunque estas disciplinas son ampliamente solicitadas, la remuneración y la tasa de ocupación varían significativamente entre ellas. De manera llamativa, la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se erige como la menos cursada por los jóvenes, a pesar de contar con una demanda constante por parte de las empresas en busca de profesionales altamente cualificados.

El ingeniero de caminos desempeña un papel crucial en la planificación, diseño y desarrollo de infraestructuras como carreteras, autopistas, puentes y túneles. Su labor no se limita a la construcción de vías de comunicación, sino que también incluye proyectos para pavimentar calles y la conexión de redes de alcantarillado. Además, se le encomienda la tarea de evaluar y mitigar el impacto ambiental de estas obras, contribuyendo así a la sostenibilidad y preservación del entorno.

A pesar de su relevancia y la alta demanda del mercado laboral, los estudiantes parecen mostrar una falta de interés en esta carrera, quizás debido a la falta de conocimiento sobre sus amplias aplicaciones y oportunidades profesionales. Los salarios iniciales para los ingenieros de caminos oscilan entre los 30.000 y 35.000 euros anuales, pero con la acumulación de experiencia y habilidades, estos profesionales pueden aspirar a ingresos más elevados. De hecho, según datos de Glassdoor, un ingeniero de caminos con experiencia puede llegar a ganar hasta 48.000 euros anuales.

Este fenómeno no es exclusivo de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ya que otras disciplinas, como la Ingeniería Industrial y las Telecomunicaciones, comparten la paradoja de contar con altas tasas de inserción laboral y salarios atractivos, pero con una baja demanda entre los estudiantes. La Ingeniería Industrial, por ejemplo, muestra un elevado porcentaje de inserción laboral y un tercio de los puestos de trabajo disponibles, mientras que la Ingeniería de Telecomunicaciones enfrenta una demanda significativamente superior a la media, con más de cincuenta vacantes y salarios que rondan entre los 30.000 y 40.000 euros.

Razones para rechazar estos grados

La escasa elección de estos grados por parte de los estudiantes puede atribuirse a varias razones, siendo la falta de información la más destacada. Muchas personas desconocen la existencia de estas carreras y las posibilidades profesionales que ofrecen. La percepción errónea de que estas disciplinas tienen menos salidas laborales también influye en la toma de decisiones de los estudiantes, quienes terminan optando por carreras más populares. Además, la percepción de la dificultad inherente a estas ingenierías puede desalentar a algunos estudiantes, a pesar de las recompensas profesionales y económicas que ofrecen.

Es esencial abordar y superar los estigmas asociados a las carreras menos tradicionales, fomentando una comprensión más completa y precisa de su valor en la sociedad. La diversidad de habilidades y conocimientos que aportan los profesionales de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así como de otras disciplinas ingenieriles, no solo contribuye al desarrollo de infraestructuras fundamentales, sino que también impulsa la innovación y la resolución de problemas complejos. Al destacar la importancia de estas carreras menos populares, se puede inspirar a las nuevas generaciones a explorar opciones que no solo satisfagan sus intereses personales, sino que también respondan a las demandas cambiantes del mercado laboral. Promover la diversidad en la elección de carreras no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la sociedad en su conjunto al aprovechar plenamente el potencial de talentos diversos y especializados.

Por tanto, la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos destaca como un ejemplo paradigmático de un grado universitario con altas tasas de inserción laboral y sueldos atractivos, pero que enfrenta la paradoja de ser la menos elegida por los estudiantes. Esta situación se replica en otras disciplinas ingenieriles, evidenciando la necesidad de promover una mayor conciencia sobre las oportunidades y beneficios que estas carreras pueden brindar en el ámbito laboral y profesional.