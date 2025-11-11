Bruselas ha dado luz verde este martes a la joint venture de Iberdrola y Echelon Data Centres para crear y operar varios centros de datos en España, según ha anunciado la Comisión Europea a través de un comunicado. Esta última empresa es propietaria y operadora de infraestructura de centros de datos a gran escala en Europa.

Tras examinar la operación de ambas entidades, el Gobierno de la Unión Europea ha determinado que la alianza no plantea problemas de competencia porque la nueva empresas tiene una actividad «insignificante» por el momento en el espacio económico europeo y las firmas implicadas no operan en los mismos mercados.

El expediente, remitido a Bruselas el pasado mes de octubre, se ha analizado mediante el procedimiento simplificado, reservado para los casos considerados de menor complejidad.

Luz de verde para Iberdrola

En el comunicado, la Comisión Europea destaca que con la tramitación acelerada de este caso se «allana el camino» para que Iberdrola y Echelon puedan «invertir» en infraestructuras digitales y de IA que resultan «clave» también para las transiciones digital y ecológica a la que se ha comprometido la UE.

Los centros de datos están en auge, por lo que este acuerdo sitúa a Iberdrola a la vanguardia. Estos son infraestructuras esenciales para el funcionamiento del mundo digital actual. En ellos se almacena, procesa y distribuye la información que utilizan empresas, instituciones y usuarios particulares en su vida cotidiana.

Desde los servicios en la nube hasta las plataformas de streaming, las redes sociales o las operaciones financieras, todo depende de estos complejos sistemas que garantizan la disponibilidad, la seguridad y la eficiencia del flujo de datos a nivel global. Su fiabilidad es fundamental para mantener la conectividad y el rendimiento de las aplicaciones que sostienen la economía digital.

Además, los centros de datos son piezas clave en la transformación tecnológica y en la adopción de la inteligencia artificial, el big data y el internet de las cosas. A medida que aumenta el volumen de información generada por dispositivos y usuarios, crece la necesidad de instalaciones capaces de gestionar grandes cantidades de datos con un bajo consumo energético y una alta capacidad de cálculo.

Por ello, su desarrollo va de la mano de innovaciones en sostenibilidad, refrigeración y eficiencia energética, convirtiéndolos en uno de los pilares estratégicos del progreso tecnológico y económico contemporáneo.