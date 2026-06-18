La escasez de suelo residencial es una realidad. Sin embargo, la presión sobre el espacio industrial necesario para levantar nuevas naves y atraer la inversión en la Comunidad de Madrid es cada día más preocupante. El sector alerta de que la llegada de grandes plataformas logísticas y de centros de datos está tensionando el mercado hasta el punto de encarecer el precio del suelo finalista entre los 250 y los 400 euros por metro cuadrado en la región.

Muchas empresas, de hecho, estarían empezando a desplazar sus sedes hacia municipios de Castilla-La Mancha como Ontígola o Noblejas dado el altísimo coste que está alcanzando invertir en sedes industriales en la comunidad.

El presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, destacó durante la jornada Suelo Industrial en la Comunidad de Madrid: Cómo encontrarlo, desarrollarlo y no equivocarse al comprar, que el suelo industrial se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo económico de la región y abogó por abordar esta cuestión desde una visión de largo plazo.

«Madrid necesita anticiparse a las necesidades de las empresas y generar las condiciones necesarias para que la inversión no encuentre barreras derivadas de la falta de suelo o de la excesiva complejidad administrativa», explicó Alfaro.

Según los expertos en la materia, la falta de suelo industrial disponible, el incremento del precio de las parcelas provocado por la expansión logística y de los centros de datos, así como la necesidad de agilizar los procesos urbanísticos, son actualmente los retos que están guiando el futuro de la industria.

En el mismo evento, Carlos Moreno, CEO de Napisa, realizó una radiografía del mercado del suelo industrial madrileño y explicó que el Corredor del Henares continúa siendo el principal eje logístico e industrial de la Comunidad, aunque la disponibilidad de parcelas es cada vez menor debido al fuerte incremento de la demanda.

Asimismo, Moreno señaló que municipios como Getafe, Pinto, Valdemoro o Illescas siguen ofreciendo oportunidades para nuevos desarrollos gracias a «su ubicación estratégica» y sus conexiones con las principales infraestructuras de transporte.

Una cuestión estratégica

En este contexto, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), Fabián Torres, defendió que el suelo industrial debe considerarse una infraestructura estratégica para el desarrollo económico de la región.

Durante su intervención advirtió, además, que la escasez de espacios productivos puede limitar la llegada de nuevas industrias y comprometer la competitividad de Madrid frente a otros territorios.

De hecho, Torres apostó por impulsar una planificación industrial estable, coordinada entre administraciones y acompañada de inversiones en infraestructuras y suministros que permitan responder al crecimiento de sectores como la industria avanzada, la logística o la economía digital.

Acabar con el exceso de burocracia

La especialista en Urbanismo y Medio Ambiente, Margarita Fernández, puso por su parte el foco en la complejidad normativa y en la duración de los procedimientos administrativos. Sobre esto, Fernández explicó que la transformación de suelo requiere actualmente numerosos informes y autorizaciones que prolongan los plazos y generan incertidumbre tanto para promotores como para empresas inversoras.

En este sentido, defendió una mayor coordinación entre administraciones y una simplificación de los procedimientos urbanísticos y ambientales que permitiría reducir tiempos sin renunciar a las garantías jurídicas y medioambientales.

Con todo ello, el sector coincide en que la disponibilidad de suelo industrial será uno de los factores determinantes para el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid durante la próxima década.

Incrementar la oferta de suelo finalista, agilizar la tramitación administrativa y desarrollar una planificación territorial coordinada suponen para los expertos elementos clave para mantener la capacidad de atracción de inversiones, favorecer la implantación de nuevas empresas y consolidar el liderazgo económico de la región.