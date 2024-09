BBVA ofrece su ayuda al Gobierno por miedo a un posible veto a su oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Banco Sabadell, tal y como adelantó OKDIARIO. Así lo ha reconocido Onur Genç, consejero delegado de la entidad bilbaína, quien ha asegurado que están dispuestos a trabajar con el Ejecutivo. Este periódico ya había anunciado que el presidente del banco, Carlos Torres, está manteniendo contactos discretos con el Gobierno para intentar ablandar su posición sobre la operación.

«Torres está haciendo un acercamiento con el Gobierno. Y que les ha dicho que así tienen dos aliados en Cataluña, en vez de contar únicamente con La Caixa como hasta ahora», aseguraron algunas fuentes a OKDIARIO.

Ahora, el consejero delegado del BBVA ha admitido estos acercamientos públicamente durante su intervención en una conferencia organizada por Bank of America: «Estamos muy abiertos a trabajar con el Gobierno para poder calmar cualquier preocupación que pudieran tener. Ya lo hemos hecho muchas veces en el pasado con varios asuntos».

«Si podemos identificar esas áreas clave de preocupación, estamos preparados para calmarlas», ha sentenciado Genç confirmando la noticia adelantada por este diario.

BBVA ofrece su ayuda al Gobierno

El rechazo del Gobierno español, manifestado a través del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hacia la posible adquisición de Sabadell por parte de BBVA ha sido una postura firme desde el inicio. A pesar de la expectativa de BBVA de que, eventualmente, el Gobierno pudiera reconocer los beneficios de la operación, no ha habido un cambio en la posición oficial.

BBVA, en su más reciente actualización del folleto de la OPA registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), ha alertado a los inversores estadounidenses sobre la resistencia del ministro Cuerpo hacia la fusión.

Esta situación refleja una tensión entre las ambiciones de crecimiento de BBVA y las preocupaciones del Gobierno, que podría estar motivado por consideraciones sobre competencia, estabilidad financiera o políticas públicas.

No obstante, BBVA pone de manifiesto que ninguna fusión se ha paralizado tras haberse producido una OPA. «BBVA no tiene conocimiento de ningún precedente de una operación española en la que la fusión tras tomar el control de una entidad de crédito no haya sido autorizada por el Ministerio de Economía», aseguraba el banco en el folleto de Estados Unidos, por lo que considera su veto como una posibilidad «muy remota».

El CEO de BBVA durante su intervención este miércoles ha recordado que la OPA todavía está sobre la mesa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) y que el escenario base que maneja el banco es que se apruebe en primera fase.

«Nuestra clara convicción es que no hay problemas de competencia en absoluto», ha indicado Genç, haciendo referencia a que la fusión entre CaixaBank y Bankia resultó en un banco mayor y el regulador no encontró problemas de competencia como para bloquearla. «(La OPA) debería ser aprobada en Fase 1», ha agregado.