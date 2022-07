Banca March lanza una versión simplificada de su app especialmente diseñada para los mayores

La tecnología avanza a un ritmo tan vertiginoso que no todo el mundo es capaz de seguirlo e integrarlo en su día a día. Muchas personas, sobre todo las de más edad, se ven sobrepasadas por una realidad online que poco a poco las va relegando. Hay empresas que están haciendo grandes esfuerzos para que sus clientes no sientan esa sensación de abandono o de estar quedándose atrás. Es el caso de Banca March, inmersa desde hace unos años en un profundo proceso de transformación digital, pero priorizando que esa evolución no deje atrás a nadie.

El último paso lo acaba de dar estos días, lanzando una versión simplificada de su app. La idea es mostrar de manera destacada las opciones más utilizadas por los usuarios como transferencias, bizum, movimientos, correspondencia o un botón para llamar al call center. Se trata de un menú más reducido e intuitivo con estas funcionalidades en un primer plano, pero con la posibilidad de realizar toda la operativa. Con en esta iniciativa, Banca March busca adaptar la operativa y las funcionalidades de la banca a distancia (web y app) a todos los perfiles de usuarios, de los más digitales a los menos familiarizados con las nuevas tecnologías.

La creación de esta versión simplificada de la app se engloba dentro del paquete de medidas destinadas a los mayores de 65 años, que incluye también un horario preferente en oficinas, atención telefónica prioritaria, siempre por persona física, acciones formativas sobre el funcionamiento de la banca online, app y cajeros automáticos, o el adelanto de la fecha de cobro de pensiones domiciliadas de la Seguridad Social.

Además de las medidas de apoyo a los clientes mayores de 65 años, Banca March ha puesto en marcha tres grandes proyectos para responder a una demanda de servicio por parte del cliente que ha cambiado en los últimos años. Un cliente que cada vez va menos a las oficinas, usa de manera habitual los canales digitales y demanda más eficacia, velocidad y flexibilidad en sus interactuaciones con el banco. El primero es un servicio de Banca Telefónica 24 horas para atender a todos los clientes sin desplazamientos. En segundo lugar, una oferta de servicios de Banca Multicanal (web, app, teléfono) y por último la apertura de Centros de Banca Privada y de Banca de Empresas con gestores que se desplazan a atender personalmente a los clientes allí donde estos se encuentren.

Todas estas iniciativas vienen a complementar la atención que los profesionales de Banca March dispensan a los clientes en sus oficinas. Según el último informe de STIGA sobre satisfacción de clientes entre las principales entidades españolas, Banca March cerró 2021 como la entidad mejor valorada en atención de las oficinas con una nota de 8,99 puntos, frente a una media sectorial de 7,84. Más concretamente, fue la entidad mejor valorada en los cuatro aspectos evaluados: trato, privacidad y discreción, profesionalidad y tiempo de espera.

Además, según STIGA igualmente, en 2021 Banca March fue la entidad más valorada del sector en cuanto a solidez y solvencia, cajeros automáticos y personalización del servicio. Estos resultados ponen de relieve la evolución de las oficinas de Banca March —centros de negocio enfocados al asesoramiento multicanal—, el servicio sin esperas, la atención personalizada, la calidad técnica de sus gestores y la amplia oferta tecnológica omnicanal que la entidad pone a disposición de sus clientes, que deciden el tipo y el nivel de atención que precisan en cada momento: personal, telefónica, a través de web, app o cajero automático.