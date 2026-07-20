Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos, ficha por CONPYMES como vicepresidente

El comité ejecutivo de la Confederación Nacional de PYMES (CONPYMES) ha nombrado a Fernando Santiago, presidente de la Asociación Empresarial de Gestores y Gestorías Administrativas, nuevo vicepresidente de la organización, con competencias específicas en materia de relaciones institucionales.

La incorporación llega en un momento de expansión para la confederación, que en los últimos meses ha sumado nuevas adhesiones y que, según sus responsables, atraviesa una etapa clave tras varias sentencias del Tribunal Supremo favorables a su representatividad.

Santiago se suma así a las otras cinco vicepresidencias que conforman la estructura directiva de CONPYMES, organización que se define como representativa de empresas y organizaciones territoriales y sectoriales de pymes y autónomos. Desde su nuevo cargo, trabajará para fortalecer la interlocución de la patronal con las administraciones públicas y otros organismos.

El acuerdo, adoptado este 20 de julio de 2026, ha sido comunicado tanto por CONPYMES como por el propio Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, que ha destacado que la incorporación de Santiago a la dirección «refuerza a esta organización como referente de pymes y autónomos en España e incrementa su capacidad de interlocución social».

Se trata de un nombramiento con verdadera enjundia, es decir, con un peso y una sustancia que van más allá de lo simbólico, dado el momento de crecimiento que vive la confederación.

El presidente de CONPYMES, José María Torres, ha valorado la llegada del nuevo vicepresidente subrayando que los gestores administrativos «aportan a CONPYMES músculo empresarial y representatividad». Torres ha añadido que «su aportación a nuestra organización no es solo cuantitativa si no también cualitativa», en referencia al peso específico que representa el colectivo de gestores dentro del tejido empresarial español.

Por su parte, Fernando Santiago ha asumido el cargo con un discurso centrado en la defensa de las pequeñas y medianas empresas. El nuevo vicepresidente ha declarado que asume esta responsabilidad «con ilusión y con el convencimiento de que las pequeñas y medianas empresas necesitan una voz cada vez más fuerte, independiente y constructiva». Santiago ha insistido en que los gestores administrativos «conocemos de primera mano los problemas de autónomos y pymes porque trabajamos junto a ellos cada día».

Prioridades del nuevo cargo

Entre sus objetivos, el nuevo vicepresidente ha situado el fortalecimiento del diálogo institucional y el impulso de propuestas dirigidas a reducir cargas administrativas. Según ha explicado, desde CONPYMES contribuirá «a fortalecer el diálogo institucional y a impulsar propuestas que faciliten la actividad empresarial, reduzcan cargas administrativas y mejoren la competitividad de quienes sostienen buena parte de la economía de nuestro país».

Pere Mulero, vicepresidente de estrategia y gobernanza de CONPYMES, también se ha pronunciado sobre la incorporación de los gestores administrativos a la organización. Mulero ha afirmado que «con su entrada en CONPYMES, los gestores demostraron compromiso con las PYMES» y ha añadido que, desde la vicepresidencia, «serán un actor decisivo para que la voz de las PYMES llegue a todos los ámbitos de la administración donde es necesario que sea escuchada».

La vicepresidencia de Relaciones Institucionales se suma a un organigrama en el que participan otras organizaciones sectoriales vinculadas a pymes y autónomos. Entre ellas figuran la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural (FOESC), la Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino de España (ANCORPORC), la Asociación Española de Médicos de Ejercicio Libre (UNIPROMEL), PYMES Melilla y la Asociación Valenciana de Empresas de Música (ASVEM).

El contexto en el que se produce este nombramiento no es casual. CONPYMES ha defendido que el Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias que, en palabras de la propia organización, «sientan jurisprudencia y abren la parte de la participación de CONPYMES en todos los entes donde las PYMES deban estar representadas». Este respaldo judicial ha coincidido con una fase de crecimiento acelerado de la confederación, que en los últimos meses ha incorporado a nuevas entidades, entre las que destaca la reciente adhesión de la Plataforma Nacional del Transporte.

Este proceso de expansión ha permitido a CONPYMES ganar peso frente a otras organizaciones empresariales de mayor tradición, en un contexto en el que la representación institucional de pymes y autónomos ha sido objeto de disputa entre distintas patronales durante los últimos años.

El nombramiento de Fernando Santiago no es sólo un movimiento interno de organigrama, sino una pieza más en la partida que las organizaciones de pymes y autónomos llevan tiempo jugando por ganar espacio institucional en España.

Con los gestores administrativos ya integrados en su núcleo directivo, y con el aval reciente de los tribunales, CONPYMES afronta los próximos meses con la ambición declarada de convertirse en un interlocutor ineludible allí donde se decide el futuro de las pequeñas y medianas empresas del país.