La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado el gasto público en 2025 más de lo comprometido con Bruselas, y que volverá a hacerlo en 2026. La nueva presidenta de la AIReF, Inés Olondriz, ex alto cargo de Hacienda, se estrena repitiendo el mensaje de la anterior responsable, Cristina Herrero, que alertó de que Sánchez incumpliría las reglas de gasto europeas.

Según el informe que ha presentado este miércoles la AIReF sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas, el Gobierno incrementó el gasto público neto el año pasado en un 4,8%, frente al 3,7% comprometido por Sánchez con Bruselas.

El desfase del gasto público equivale a cuatro décimas de PIB, por lo que el Gobierno ha sobrepasado en una décima el desfase anual permitido por Bruselas -tres décimas de PIB-.

Pero Sánchez no sólo ha incumplido en 2025 y ha gastado más de lo que presupuestó. Porque la AIReF cree que el gasto neto aumentará este año un 5,9%, lejos del 3,5% comprometido. El desvío este año superará por tanto un punto de PIB, muy por encima de las tres décimas de PIB permitidas en cada ejercicio y que está relacionado con el coste de las medidas para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

La AIReF ha recordado que España no ha activado la cláusula de escape nacional que permitiría eliminar el gasto en defensa del cómputo de la regla de gasto, lo que restaría algo más de dos décimas de PIB.

Según los cálculos de la AIReF, entre los años 2024 y 2026 el gasto neto crecerá un 15,9%, por encima del 13% comprometido, un desvío que equivale a un punto de PIB, muy por encima de las seis décimas permitidas.

Este incremento del gasto va a contribuir a que el déficit público -en parte por las medidas para paliar la guerra de Irán- se sitúe a final de año en el 2,6%, seis décimas más que en su anterior previsión. Revisa también al alza la inflación hasta el 3,2% en 2026 (1,2 puntos respecto a enero) y «alerta del riesgo de incumplimiento» tanto de la regla de gasto nacional como de la regla de gasto europea ya en este 2026.

En cuanto al crecimiento de la economía española, la AIReF ha anunciado una rebaja en una décima de su previsión de crecimiento de 2026, hasta situarlo en el 2,3%, y ha advertido de los riesgos a la baja por la crisis en Oriente Próximo y del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional y europea.

La AIReF advierte de que la guerra en Irán «introduce elevados riesgos a la baja» en torno a ese escenario y estima que el crecimiento podría reducirse en 0,2 puntos porcentuales por el aumento de los precios de la energía, aunque las medidas implementadas por el Gobierno «compensarán de manera parcial» dicho efecto, con un impacto de 0,14 puntos en el promedio del 2026.