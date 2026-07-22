La huelga se enquista en Airbus y amenaza con convertirse en indefinida en agosto

La huelga de Airbus empezó el 1 de julio y, casi llegando a finales de mes, se sigue manteniendo. De momento, tras varias reuniones de los sindicatos con la empresa, no ha habido avances y, a pesar de las largas jornadas de las reuniones, no se está consiguiendo llegar a un avance. En un principio, la huelga se va a extender sólo hasta el 31 de julio; sin embargo, fuentes sindicales han informado a OKDIARIO que «si se acaba cerrando este mes sin un acuerdo es muy probable que a partir del 24 de agosto, los trabajadores inicien una huelga indefinida, en la que participarían todos los sindicatos».

Ahora mismo sólo existe un preacuerdo sobre la mesa de negociación que apoya CCOO; no obstante, el resto de sindicatos no están de acuerdo con este escrito y, por tanto, CCOO, a pesar de ser el sindicato mayoritario, necesita que le apoye al menos un sindicato más para que este acuerdo salga adelante.

La segunda fuerza sindical de la empresa, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), así como la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), UGT, CGT y la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (UTIL) han rechazado esta propuesta presentada por la compañía y han optado por mantener los paros iniciados el pasado 1 de julio.

El preacuerdo alcanzado la semana pasada entre la dirección de la compañía y CCOO contempla una revisión salarial global del 12% a lo largo del periodo en el que se mantendrá vigente el acuerdo. Y el resto de sindicatos de Airbus han agotado ya el plazo para validar este preacuerdo, sin que haya sido respaldado.

Las condiciones del preacuerdo de Airbus

Más allá del mantenimiento del teletrabajo, el preacuerdo garantiza una subida de los sueldos del 5% en 2026 y otro 5% en abril de 2027. También incorpora una revisión salarial individual del 0,5% y un 0,5% para promociones en cada uno de esos ejercicios, además de una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC).

Desde el sindicato SIPA aseguran que «la huelga que comenzó el 1 de julio está teniendo un seguimiento superior al 90%». En consecuencia, los sindicatos continúan impulsando las negociaciones con la compañía con el objetivo de llegar a un acuerdo que satisfaga las reivindicaciones de la plantilla de Airbus.

En este sentido, desde SIPA insisten en que necesitan que la compañía haga una nueva propuesta que se acerque «verdaderamente a las subidas salariales que pide la plantilla, ya que consideran las proposiciones actuales insuficientes».

Además fuentes sindicales indican que en las reuniones sólo ha habido «una ligera propuesta de cambio sobre el teletrabajo», y subrayan que «desde Airbus siguen sin escuchar a los trabajadores con el tema de las subidas salariales».