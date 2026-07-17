La huelga en Airbus sigue: la mayoría de sindicatos rechaza el preacuerdo firmado por CCOO

Comisiones Obreras (CCOO) anunciaba esta mañana que, tras varias horas de negociación durante el jueves, ha alcanzado un preacuerdo con la dirección de Airbus para una revisión salarial, el mantenimiento de las condiciones actuales de teletrabajo y el establecimiento de vacaciones «flexibles». No obstante, este acuerdo no ha sido respaldado por el resto de sindicatos: SIPA, UGT, ATP, UTIL y CGT, por lo que la huelga continúa.

En este caso para que el acuerdo saliera adelante CCOO necesitaría el apoyo de otro sindicato más para poder tener la mayoría. En concreto, el resto de sindicatos ya han trasladado a la empresa Airbus que no aceptan esta propuesta y que, por tanto, la huelga sigue en pie. «Las asambleas de trabajadores de todos los centros de trabajo de Airbus han votado no al preacuerdo», indican fuentes sindicales.

Los trabajadores de Airbus llevan en huelga desde el día 1 de julio y se espera que esta se extienda hasta el final del mismo mes, ya que por el momento no se ha llegado a un acuerdo. De hecho, durante esta semana ha tenido lugar una marcha desde el Ayuntamiento de Getafe hasta la Puerta Norte de la fábrica en el municipio madrileño, movilizando a aproximadamente 4.000 trabajadores. Así, esta marcha ha supuesto una gran reivindicación, debido a que suponía recuperar la histórica marcha de 1981 de Getafe para protestar contra los recortes.

Los puntos claves del preacuerdo

Entre las medidas recogidas en el texto del preacuerdo firmado por CCOO se incluye una revisión salarial general del 5% para enero de 2026 y también en abril de 2027, además de un 0,5% reservado, respectivamente, para lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) y promociones, así como «una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC)».

Asimismo, CCOO ha indicado que «la dirección se compromete a respetar íntegramente el acuerdo de teletrabajo» recogido en el convenio y que, en cuanto a vacaciones, «se fijarán dos semanas flexibles en el calendario anual de cada centro».

Por otra parte, el preacuerdo recoge el «mantenimiento del personal de Espacio» y «de las actuales condiciones de movilidad» con respecto al Proyecto Bromo, que prevé fusionar los activos espaciales de Airbus, con la francesa Thales y la italiana Leonardo para crear un líder aeroespacial europeo.

Además, hay que recordar que una de las principales reivindicaciones es que los trabajadores protestaban a través de esta huelga contra la decisión unilateral de la compañía de incrementar los salarios un 3% en 2026 y un 2% en 2027, reducir a un solo día el teletrabajo, frente a los dos actuales, y las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones estivales y el desacuerdo en la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal (IT).