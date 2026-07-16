La plantilla de Airbus recupera la histórica marcha de 1981 de Getafe para protestar contra los recortes

Los trabajadores de Airbus llevan medio mes de julio haciendo huelga y se espera que esta continúe hasta el 31. Sin embargo, este 16 de julio los trabajadores de Airbus van a ir un paso más allá y van a revivir la famosa marcha que ya hicieron en 1981 por los recortes.

En concreto, esta marcha va a comenzar a las 10:00 horas y va a hacer el mismo recorrido por Getafe que se hizo en 1981. De esta forma, va a arrancar desde la Puerta Norte, para seguir por la calle John Lennon, la plaza del Coronel Enrique Polanco, la calle Arboleda y la calle Jardines hasta llegar al Ayuntamiento de Getafe.

Esta manifestación, que ha contado con la autorización de la Delegación de Gobierno, defiende el lema «como entonces, como ahora».

En aquel entonces, los trabajadores de Airbus exigían «la recuperación del poder adquisitivo y la creación de puestos de trabajo», unas reclamaciones muy similares a las actuales.

Ahora en 2026, las principales reclamaciones de los trabajadores son unas subidas salariales justas, que no sean sólo aprobadas por la empresa, sino que a través de la negociación colectiva, además de recuperar los dos días de teletrabajo a la semana, que se habían reducido a uno.

Asimismo, las negociaciones continúan esta semana entre la compañía y los sindicatos con la intención de paralizar la huelga. No obstante, todavía no se ha llegado a un acuerdo, ya que, según fuentes, «hay una distancia abismal entre lo que dice la empresa y lo que piden los trabajadores y los sindicatos». «Hay varios puntos a negociar que todavía no se han movido, sólo el tema de las vacaciones de verano, el resto de cuestiones se evitan tratar por la empresa y escurren el bulto esperando que la plantilla se agote de revindicarlas», señalan.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo a Airbus

Además, los trabajadores de Airbus se han visto obligados a denunciar a la compañía ante la Inspección de Trabajo por vulneración del derecho a huelga al intentar imponer unos servicios mínimos que son excesivos. Así, fuentes sindicales han indicado a OKDIARIO que ya se ha interpuesto esta denuncia ante la Inspección de Trabajo. «El motivo es que la compañía ha enviado a través de un burofax unos servicios mínimos excesivos a cada uno de los empleados de ingeniería de la sección de Defensa de Airbus», denuncian.

«En estos burofaxes, se advierte a los trabajadores de que tienen que cumplir unos servicios mínimos tan altos que equivalen a seguir realizando su trabajo habitual y cotidiano como si no hubiera huelga», indican las fuentes.

«Se trata de un área de ingeniería de soporte, que se dedica a dar respuestas a los clientes de los operadores de los aviones, principalmente del área de Defensa. Hay consultas que no se están resolviendo por la huelga y los operadores necesitan respuesta de ciertas cosas y, claro, están muy presionados, y lo que ha hecho Airbus es a esa área de ingeniería enviarles un burofax con unos servicios mínimos para que presten servicios de manera normal como si no hubiera huelga», aclaran.