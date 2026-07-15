Los empleados de Airbus denuncian a la compañía por imponer servicios mínimos «abusivos» en plena huelga

Los empleados de Airbus en España llevan de huelga desde el 1 de julio y se espera que esta se extienda hasta que termine el mes. Sin embargo, los trabajadores se han visto obligados a denunciar a la compañía ante la Inspección de Trabajo por vulneración del derecho a huelga al intentar imponer unos servicios mínimos que son excesivos. De esta forma, fuentes sindicales han indicado a OKDIARIO que ya se ha interpuesto esta denuncia ante la Inspección de Trabajo. «El motivo es que la compañía ha enviado a través de un burofax unos servicios mínimos excesivos a cada uno de los empleados de ingeniería de la sección de Defensa de Airbus», denuncian.

«En estos burofaxes, se advierte a los trabajadores de que tienen que cumplir unos servicios mínimos tan altos que equivalen a seguir realizando su trabajo habitual y cotidiano como si no hubiera huelga», señalan las fuentes.

«Se trata de un área de ingeniería de soporte, que se dedica a dar respuestas a los clientes de los operadores de los aviones, principalmente del área de Defensa. Hay consultas que no se están resolviendo por la huelga y los operadores necesitan respuesta de ciertas cosas y, claro, están muy presionados, y lo que ha hecho Airbus es a esa área de ingeniería enviarles un burofax con unos servicios mínimos para que presten servicios de manera normal como si no hubiera huelga», denuncian.

Unos servicios mínimos excesivos en Airbus

Por tanto, los empleados manifiestan que «estos servicios que se están exigiendo no se encuentran dentro del paraguas de servicios de mantenimiento y de seguridad que se aplican según la ley en los servicios mínimos para una empresa manufacturera».

De igual forma, en la jornada de hoy ha tenido lugar la reunión entre los sindicatos y la compañía, ya que la semana pasada, Airbus anunció que estaba dispuesta a sentarse a negociar. No obstante, la primera reunión que ha tenido lugar este martes ha acabado sin acuerdo porque «hay una distancia abismal entre lo que dice la empresa y lo que piden los trabajadores y los sindicatos».

«No ha habido acuerdo ni ningún avance en la reunión. Básicamente, entendemos que la empresa vuelve a la tónica del desgaste que lleva ejerciendo los últimos 8 meses. Tienen que venir con propuestas que atiendan a las peticiones de los trabajadores. Queremos que las reuniones sean efectivas con propuestas serias, aunque nos vamos a seguir reuniendo durante esta semana más veces», aclaran.

Los principales motivos que han llevado a los trabajadores de Airbus a convocar la huelga son el desacuerdo con la política de subidas salariales y los cambios en las condiciones de teletrabajo. En concreto, esta huelga, en un principio, fue impulsada por el sindicato SIPA.

Ahora CCOO también ha anunciado que se une a la negociación sobre la subida salarial y el teletrabajo en Airbus, y han alertado de que «si no hay acuerdo, habrá huelga indefinida desde septiembre».