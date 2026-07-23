La adjudicación del servicio de residuos de Llucmajor a Urbaser abre la puerta a la colaboración con Bruno da Silva

La adjudicación del servicio de recogida de residuos de Llucmajor a Urbaser abre un nuevo escenario para la gestión de este contrato. Según fuentes conocedoras de la situación, el empresario Bruno da Silva habría mantenido este jueves contactos con el responsable de la compañía en Mallorca para estudiar una posible colaboración en la prestación del servicio, una opción que ambas partes estarían analizando.

En concreto, esta nueva etapa llega después de la anterior concesión, adjudicada a FCC por un importe aproximado de 53 millones de euros. Además, hay que señalar que durante los últimos años, la gestión del servicio fue objeto de críticas y de diversas informaciones publicadas en medios de comunicación de Baleares, que se hicieron eco de incidencias y del descontento existente con la prestación del servicio.

De esta forma, la posible incorporación de Bruno da Silva al proyecto supondría un nuevo impulso para la organización del servicio. Así, fuentes cercanas a la situación destacan «la experiencia empresarial de Da Silva y su interés por colaborar con Urbaser para contribuir a mejorar la calidad de la recogida de residuos en Llucmajor».

Igualmente, las mismas fuentes indican que, tras las conversaciones mantenidas en los últimos días entre la alcaldesa de Llucmajor y Bruno da Silva sobre el futuro de la recogida de residuos en el municipio, la regidora se habría puesto nuevamente en contacto con el empresario para interesarse por el desarrollo de las negociaciones y conocer de primera mano el resultado de los contactos mantenidos con Urbaser.

Un clima de cordialidad entre las dos partes

Según estas fuentes, «las conversaciones entre Bruno da Silva y los responsables de Urbaser se habrían desarrollado en un clima de cordialidad, abordándose diferentes posibilidades de colaboración de cara al inicio de la nueva concesión, siempre dentro del marco legal y contractual que regula la prestación del servicio».

«Ambas partes habrían mostrado disposición a seguir manteniendo contactos durante las próximas semanas con el fin de analizar posibles fórmulas de cooperación que permitan contribuir a mejorar la calidad del servicio de recogida de residuos en Llucmajor», según aseguran fuentes próximas a las negociaciones.

En este contexto, el interés mostrado por la alcaldesa sería «conocer la evolución de estas conversaciones, lo que reflejaría el seguimiento que el Ayuntamiento está realizando sobre el futuro desarrollo del nuevo contrato y las iniciativas que puedan redundar en una mejora del servicio para los vecinos del municipio».