Adiós a la paga extra de Navidad: los pensionistas que no la van a cobrar

Llega la Navidad y con una de las épocas más bonitas del año llega la paga extra para cientos de miles de trabajadores españoles. Los funcionarios públicos cobrarán por duplicado en la nómina correspondiente al mes de diciembre y esto mismo ha sucedido con los millones de pensionistas que perciben una pensión contributiva. Estos ya han cobrado la paga extra de Navidad ya que los bancos adelantan su nómina mensual. Sí que es cierto que hay un grupo de pensionistas que no verán como su cuenta su multiplica.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció hace unos días el gasto invertido en las pensiones contributivas correspondientes al mes de noviembre. Este mes se saldó con gasto histórico récord de 12.941 millones de euros al que hay que sumar un total de 12.624,2 millones debido a la paga extra de Navidad que han recibido una gran parte de los 9,3 millones de personas que en España reciben una pensión contributiva. Todo hasta situar la inversión en 25.565 millones.

Esta cantidad ha sido destinada a pagar un total de 10.263.079 pensiones contributivas destinadas a 9,3 millones de pensionistas que reciben una pensión de jubilación, orfandad, viudedad, incapacidad permanente o en favor de familiares. La mayoría de ellos han recibido hace unos días la paga extra de Navidad salvo un grupo de jubilados que en los últimos días no ha recibido un ingreso por duplicado procedente de su banco. Hay que recordar que las entidades bancarias adelantan el pago a la Seguridad Social a la última semana del mes anterior, por lo que los millones de pensionistas ya cobraron entre el 22 y 27 de noviembre.

Los pensionistas que no cobran la paga extra de Navidad

El grupo de pensionistas que no ha cobrado en los últimos días la paga extra de Navidad son los que reciben una prestación contributiva derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Estas pensiones no llevan consigo una paga extra ni en junio ni noviembre ya que estás están prorrateadas dentro de las 12 mensualidades ordinarias, que han sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión.

Si que cobran la paga extra de verano y Navidad las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, que se abonan 14 pagas, una por cada mes del año además de dos extraordinarias, que tendrán el mismo importe que el resto de las pagas ordinarias. Así que los beneficiarios de este tipo de pensiones sí ha tenido derecho a la paga extra de Navidad abonada hace unos días.

En el caso de las pensiones no contributivas, que son a las que tienen acceso las personas que no han cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social, sí se puede tener derecho a dos pagas extraordinarias. Las recibirán los beneficiarios de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, según se estipula en el artículo 46.2 de la Ley General de la Seguridad Social. No tendrán una paga extra en Navidad los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que reciben las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica y que también están dentro de las pensiones no contributivas.

Suben las pensiones en 2025

Además de la paga extra de Navidad, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también dieron una buena noticia a los 9,3 millones de españoles tras anunciar una subida próxima de las pensiones. Tras conocerse los datos de la inflación relativos al mes de noviembre, desde el Gobierno ya adelantaron que el aumento de las pensiones contributivas será oficial el próximo 13 de diciembre, día en el que se confirmará la cifra oficial.

Esta todo hace indicar que será del 2,8%, cantidad que resulta de la variación anual del Índice de Precios de Consumo entre el pasado mes de diciembre y este noviembre, según dicta el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social. Así que esto provocará un incremento de incluso 600 euros al año en la cuantía anual que reciben las personas que en España tienen acceso a una pensión contributiva de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares. También subirá la máxima y las mínima. Para 2025 también se espera una subida del 18,4% para las pensiones no contributivas, que crecerán por encima el IPC.