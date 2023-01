Muchos son los clientes que a diario visitan Mercadona para hacerse con sus productos favoritos, entre los que se encuentran grandes novedades o aquellos que son ya imprescindibles para los «Jefes» de estos supermercados. Sin embargo, también se suele hacer retirada de productos que hace que muchos de esos mismos clientes se sientan desolados cuando ya no los encuentran. Veamos a continuación los 5 últimos productos que han desaparecido de Mercadona y que puede que te afecte.

Los 5 productos que han desaparecido de Mercadona

Si eres cliente habitual de Mercadona seguramente conocerás algunos de los productos que acaban de desaparecer de los lineales de estos supermercados ya que en algunos casos eran bastante populares por lo que posiblemente su retirada se deba a cambio en su envase o a que van a mejorar su receta. A la espera entonces de saber si volverá o no, toma nota porque de momento estos 5 productos ya no se encuentran en Mercadona.

Galletas gofre caramelo

Lanzadas en 2017 las galletas gofre caramelo de Mercadona era uno de esos productos que para muchos de sus clientes no podían faltar en su carrito de la compra cada semana. Se vendían en paquetes de 400 gramos (1o unidades) por menos de dos euros, pero hace tiempo que no se encontraban por ningún lado y finalmente hemos sabido que han sido retiradas.

Snack de edamame y soja

Un snack que fue lanzado hace apenas dos años pero que ya no se encuentra en Mercadona. Toda una pena porque tras su lanzamiento, Mercadona informó del éxito que había tenido entres sus clientes llegando a vender 6.000 unidades diarias. En la actualidad, el Mixbeans Edamame & Soja que no dejaba de ser soja blanca tostada y salada, soja verde y soja negra, seguía vendiéndose bien por lo que no se descarta que pueda volver en algún momento. De todos modos aquellos clientes que echen de menos este snack pueden encontrar uno muy parecido, de la marca Alesto, en Lidl.

Lasaña boloñesa Hacendado

Una lasaña de boloñesa que estaba congelada y que podíamos hacer en el horno (40 minutos) o en el microondas (8 minutos) pero que ya no está disponible. Quizás el motivo sea que en la sección «Listo para comer» de Mercadona ya encontramos la misma lasaña pero sin congelar.

Mochi de pistacho

El mochi de pistacho era uno de los helados más vendidos de Mercadona. Todo un éxito de estos supermercados que sin embargo ya desapareció en su día y volvió el verano pasado, de modo que es posible que lo retiren ahora que estamos en invierno y vuelva de nuevo en cuanto llegue el verano.

Yemas de espárragos

Las yemas de espárragos era también de los productos más vendidos en Mercadona. En este caso se vendía en un pack de dos latas por apenas 3 euros, pero ya no está disponible aunque todavía quedan algunas latas en algunos de sus supermercados y también en su tienda online.