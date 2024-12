5 años de regalo: te vas a jubilar antes y lo confirma el INSS

La jubilación siempre ha sido un tema central en la planificación de la vida laboral de cualquier persona. Y cuando se piensa en ella, una cosa que debemos tener clara son los años de cotización acumulados dado que no sólo determinan el momento en que se puede acceder a la pensión, sino también la cuantía final de la misma. Por ello, cualquier medida que permita sumar años de cotización se convierte en una oportunidad clave para mejorar las condiciones de retiro. En este contexto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado un convenio especial que podría cambiar las reglas del juego para muchos trabajadores y de hecho, puede hacer que acabes sumando 5 años «de regalo» para jubilarte antes.

Este nuevo convenio permite a quienes realizaron prácticas no remuneradas o participaron en programas de investigación antes de 2011 añadir hasta cinco años adicionales de cotización a su vida laboral. Una medida que busca reconocer los esfuerzos de aquellos que, durante su formación, no tuvieron la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social. Este beneficio no sólo abre la puerta a una jubilación más temprana, sino también a una pensión más elevada. La medida tiene implicaciones significativas para ciertos grupos de trabajadores que en sus años de formación ya estaban trabajando ya fuera en forma de prácticas o como becario, pero también exige cumplir con requisitos específicos. Por ello, es fundamental conocer quiénes pueden acogerse a este nuevo convenio, qué condiciones se deben cumplir y cómo se calcula la cotización de estos años extra.

5 años de regalo: te vas a jubilar antes

El convenio está diseñado para beneficiar a un grupo específico de trabajadores que realizaron prácticas no remuneradas o actividades similares antes de que la normativa exigiera cotizar por este tipo de trabajos. Entre ellos se incluyen:

Personas que realizaron prácticas no remuneradas o programas de investigación, tanto en España como en el extranjero, antes del 1 de noviembre de 2011.

tanto en España como en el extranjero, antes del 1 de noviembre de 2011. Graduados universitarios que participaron en programas de doctorado antes del 4 de febrero de 2006.

antes del 4 de febrero de 2006. Estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas deportivas y formación profesional.

El beneficio también está condicionado al hecho de que estas prácticas no hayan generado ya cotización. Esto significa que solo podrán sumar estos años quienes no hayan tenido la oportunidad de cotizar por estas actividades en su momento.

Condiciones que se deben cumplir

El acceso a este convenio especial está regulado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, conocido como Ley General de la Seguridad Social. Los principales requisitos son los siguientes:

Prácticas realizadas antes de noviembre de 2011: Esto se debe a que, a partir de esa fecha, la normativa comenzó a exigir cotización para las prácticas remuneradas.

Esto se debe a que, a partir de esa fecha, la normativa comenzó a exigir cotización para las prácticas remuneradas. Que las prácticas no hayan generado cotización previamente: Esto asegura que no se duplique la contabilización de años cotizados.

Esto asegura que no se duplique la contabilización de años cotizados. Cumplir con el plazo establecido: El convenio entrará en vigor en abril de 2024 y los interesados tendrán dos años para acogerse a él.

Cumplir con estas condiciones es imprescindible para beneficiarse de los cinco años adicionales que pueden sumarse a la vida laboral.

¿Cómo se calculan los años de cotización?

El convenio permite recuperar los años de cotización de forma voluntaria, pero esto implica un coste. Las cotizaciones se calculan en función del grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social, aplicando un coeficiente reductor del 0,77 por 100 y tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en el momento de las prácticas.

Por ejemplo, si se toma el SMI actual de 1.323 euros, esa sería la base para calcular las cuotas. Estas pueden abonarse en un único pago o fraccionarse en mensualidades según el número de periodos de cotización a computar.

¿Qué plazo hay para acogerse a este convenio?

El plazo para suscribir este convenio es limitado. Los trabajadores interesados tendrán dos años, a partir de abril de 2024, para realizar el trámite ante la Seguridad Social. Este margen permite evaluar la situación personal y optar por la modalidad de pago que mejor se ajuste a cada caso.

Además, es importante tener en cuenta que este beneficio está destinado a aquellos que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos. Por ello, es recomendable contar con asesoramiento adecuado para garantizar que la solicitud sea aceptada.

Una oportunidad única para mejorar la jubilación

Este convenio especial representa una gran oportunidad para aquellos que, durante sus años de formación, no pudieron cotizar. La posibilidad de sumar hasta cinco años adicionales de cotización para la jubilación no sólo puede adelantar el acceso a esta, sino también aumentar la cuantía de la pensión.

Sin embargo, es crucial actuar con rapidez y precisión, ya que el plazo para acogerse es limitado y las condiciones son muy específicas. Aquellos que cumplan los requisitos deben aprovechar esta medida para asegurar un retiro más cómodo y justo. La jubilación está más cerca para muchos, y el INSS lo ha hecho posible con esta innovadora propuesta.