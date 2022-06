El Corte Inglés estará de rebajas en breve y una de sus secciones en las que siempre ofrece mejores descuentos es sin duda la de tecnología y electrónica de modo que si tienes pensado renovar algún dispositivo o hacerte con un nuevo portátil por ejemplo, es el momento de aprovechar. Para ayudarte, nada como elegir entre estos 10 chollazos de electrónica que no puedes dejar pasar en las rebajas de El Corte Inglés. Productos de gran interés y los más deseados entre los clientes de El Corte Inglés de modo que no dudes en ir a por ellos antes de que se acaben.

Rebajas de electrónica en El Corte Inglés

En apenas unos días las rebajas de verano darán «pistoletazo» oficial, pero en El Corte Inglés siempre se adelantan y de hecho en estos centros ya tenéis muchos productos de tecnología que cuentan con descuentos especiales y que incluso irán a más, así que es de esperar que en breve se agoten o queden pocas unidades. No los dejes escapar.

Móvil Oppo A74

No dejes escapar este terminal, de los mejores de Oppo. El A74 es un móvil de 6 GB + 128 GB en color azul. Tiene pantalla SuperAMOLED de 6,43″ resolución FHD+ (2400 x 1800 px). Procesador Snapdragon 662 en combinación con 6GB de RAM para un rendimiento solvente y probado. Triple cámara , 48 MP 1/2.0″ + 8MP 1/4″ + 2MP 1/5″ + 2MP 1/5″. Su precio es de unos 250 euros, pero está ahora rebajado a 199 euros.

Móvil Samsung Galaxy A52s

Los Samsung son de los móviles más deseados del mercado. Tienes ahora la oportunidad de hacerte con uno de los mejores de su gama media. El A52 s con 5G. Un terminal que tiene cuádruple cámara (64 + 12 + 5 + 5 MP) y pantalla Super AMOLED que te permite tener claridad incluso cuando hay demasiada luminosidad. Su precio es de casi 450 euros pero está ahora rebajado a 299, 90 euros.

Portátil ASUS Chromebook CX1400CNA-EK0179

Renueva tu portátil por el nuevo ASUS Chromebook CX1400CNA-EK0179 diseñado para ayudarte a que trabajes más rápido y te diviertas más. Cuenta con una CPU Intel y conectividad Wi-Fi 5 superrápida de doble banda, así como autonomía hasta de 11 horas. El diseño de esta serie maximiza el tamaño de la pantalla en un chasis muy compacto, lo que facilita el trabajo multitarea y ofrece una experiencia de entretenimiento más envolvente. El portátil ideal para estudiantes está ahora rebajado con más del 35% de descuento de modo que sólo te costará 299 euros.

Ordenador All in One HP 27-cb0023ns

All in One HP 27-cb0023ns, es un ordenador completo perfecto para trabajar o para divertirte. Cuenta con el procesador AMD Ryzen 5, con 16GB de memoria y 1TB de disco duro. Diseñado para adaptarse fácilmente a tus necesidades. Pantalla Full HD de tres lados con microborde y dos altavoces. Su precio ahora rebajado es de 749 euros.

Impresora Canon PIXMA TS5352a, Wi-Fi rosa

Renueva tu impresora con este modelo de Canon que destaca además por su color rosa. Imprime, copia y escanea y tiene una pantalla OLED simplificada de 1,44″ , barra LED que indica el estado del equipo, y cartuchos FINE de alta calidad. Su precio ahora rebajada es de 79,90 euros.

Auriculares de botón Apple AirPods 2ª Generación

Los auriculares más deseados de todos son los Apple AirPods de segunda generación. El Corte Inglés lo sabe y nos alegra rebajándolos y además con estuche de carga. Su precio sólo ahora es de 129 euros.

Altavoz portátil Inves

El altavoz portátil Inves es el aparato de electrónica que seguro más usarás este verano. Puedes llevarlo a la playa y allí donde quieras. Tiene grado de resistencia al agua IPX7 y 5 W de potencia total. Puede ser tuyo ahora por sólo 19,92 euros.

Barra de Sonido Compacta LG QP5W

Si deseas disfrutar del cine en casa este verano, nada como elegir una buena barra de sonido que cambie toda la experiencia. Una de las mejores es la barra de Sonido Compacta LG QP5W con sistema Dolby Atmos, y subwoofer de baja vibración. Su precio ahora rebajada es de 475, 32 euros.

Smartwatch Huawei

Si buscas un smartwatch de calidad pero que sea además de los más bonitos, nada como hacerte ahora con el Huawei GT2 Pro Night Black Smartwatch que es un reloj inteligente que te servirá para contestar llamadas, hacerlas, recibir correos, responderlos, pero también para monitorear toda tu actividad. Este smartwatch admite el seguimiento preciso de datos para más de 100 modos de entrenamiento, como escalar, correr al aire libre, remar, surfear, jugar al tenis, etc. Su precio ahora rebajado es de 159 euros.

Smart TV Sony KD-32W800

Renueva tu televisor con uno de los mejores televisores inteligentes del mercado. Se trata del modelo de Sony KD-32W800 con pantalla de 32″ y sistema Android TV. Cuenta con el sistema de procesamiento digital completo, Bravia Engine capaz de producir imágenes con menos ruido en alta definición digital y señales analógicas y admite distintos formatos HDR, incluidos HDR10 y gama Log híbrida. Su precio ahora rebajado es de 305,15 euros.