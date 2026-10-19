Una web afín a Javier Tebas utiliza una imagen generada con IA para manipular el codazo de Arda a Peque

Javier Tebas no para en su persecución contra el Real Madrid. Una web afín al presidente de la patronal de clubes llamada IUSport ha publicado una imagen creada con Inteligencia Artificial donde se recrea la supuesta agresión de Arda Güler a Peque en la última jornada de Liga en el partido disputado en el Bernabéu entre Real Madrid y Sevilla.

La imagen recoge con total nitidez el supuesto codazo que Arda Güler propinó al jugador del Sevilla y que las cámaras de la realización televisiva de La Liga fueron incapaces de captar con nitidez. Los esbirros de Tebas utilizaron la Inteligencia Artificial para ilustrar una noticia titulada «El Sevilla habla de robo para calificar la actuación arbitral este domingo en el Bernabéu».

IUSport, una web de pocos recursos y que siempre se postula de forma favorable hacia Javier Tebas con diversos publirreportajes, no ha perdido la ocasión para meter más cizaña contra el Real Madrid en un momento en el que el club blanco está pidiendo la dimisión del presidente de la Liga por sus comentarios sobre el régimen nazi vinculados al equipo madridista.

Este intento de burda manipulación por parte de los fieles de Tebas hizo que la red social X (antiguo Twitter) emitiese una nota de comunidad para denunciar tal manipulación. «La imagen utilizada está generada con IA y no se corresponde con la realidad. El jugador del Sevilla (Peque) lleva el dorsal 10, no el 3 como aparece en la imagen que ilustra el artículo», afirmó la red social de Elon Musk.

Javier Tebas está especialmente ofendido porque el Bernabéu le retrató con una pancarta gigante por su influencia en los arbitrajes: «No es fútbol, son Tebas y Negreira». El presidente de la Liga ahora manda a sus afines a enfangar y confundir una vez en su interminable campaña contra el Real Madrid. Ya las redes sociales no se tragan todos los bulos que promulga el dirigente.