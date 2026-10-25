¿Por qué no juega Courtois el Clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou?

Thibaut Courtois no juega el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou. El portero belga no disputará el gran encuentro de la liga española por un problema de última hora. Courtois no entró ni en la convocatoria de José Mourinho para este encuentro y ni siquiera viajó a Barcelona con el resto de sus compañeros. El motivo de la ausencia de Courtois en el Barcelona – Real Madrid es por haber sufrido una gripe este domingo.

Así, el Real Madrid tiene una importante baja para este Clásico. Courtois no está disponible por ese problema de salud que se produjo este mismo domingo. Durante varias horas de este día, el Madrid confió en que el guardameta belga, el mejor portero del mundo, pudiera recuperarse de esta gripe, pero no ha sido así.

Con ello, el portero titular del Real Madrid en el Camp Nou es Lunin. El guardameta ucraniano vuelve a aparecer en la portería del conjunto blanco, otra vez en un momento clave. Siempre que tuvo que estar en el terreno de juego, hizo las cosas bien. Es la primera vez que juega Lunin a las órdenes de Mourinho.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo, 25 de octubre, en el Camp Nou en un encuentro correspondiente a la décima jornada de Liga. Los culés llegan con seis puntos de ventaja sobre los blancos, toda vez que los de Flick han ganado los nueve encuentros de liga jugados hasta el momento.

Para este encuentro, Mourinho, que vuelve a entrenar al Real Madrid en un Clásico 13 años después, ha sacado el siguiente once titular: Lunin; Valverde, Konaté, Hujisen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingam; Arda Güler, Diomande y Mbappé.